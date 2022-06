Assam Floods: असम पीड़ितों की मदद को आगे आए आमिर खान, डोनेट किए 25 लाख रुपये

बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने हाल ही में असम के सीएम रीलीफ फंड के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है. इस समय असम राज्य इस साल आई विनाशकारी बाढ़ के कारण सबसे बड़े संकटों में से एक से गुजर रहा है. 21 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ की वजह से परेशानी में आ गए हैं. ऐसे में वहां के लोगों की मदद के लिए कई भारतीय परोपकारी लोग आगे आ रहे हैं.

बता दें, अपने घरों और खेतों के बाढ़ के पानी में डूब जाने की वजह से असम में कई परिवारों के पास नेल्ली के खुलहट जंगल में हाथी गलियारे में वन्यजीवों के साथ संघर्ष का जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इस बाढ़ के आने के बाद लोग न सिर्फ शेल्टर्स के बिना हैं, बल्कि पानी और भूख की भी कमी से भी जूझ रहे हैं. यह आपदा पहले से कहीं अधिक बड़ी हो गई है और वहां रहने वाले लोग आर्थिक संकट में भी फंसने वाले हैं.

Eminent Bollywood actor Amir Khan extended a helping hand to the flood-affected people of our State by making a generous contribution of ₹25 lakh towards CM Relief Fund.



My sincere gratitude for his concern and act of generosity.