75th Independence Day: आजादी के जश्न का हिस्सा होंगी अमेरिकी सिंगर Mary Millben, 'ओम जय जगदीश हरे' गाकर जीता दिल

75th Independence Day: हिंदुस्तान जोर-शोर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुटा है. खास मौके और खास बनाने के लिये अमेरिकी गायक मैरी मिलबेन को भी न्योता दिया गया है. मैरी मिलबेन (Mary Millben) को विदेश मंत्रालय और आईसीसीआर (ICCR) द्वारा आमंत्रित किया गया है.

75वें स्वतंत्रता दिवस का हिस्सा बनीं मैरी

अमेरिकन सिंगर ने हिंदुस्तान में कदम रखने से पहले ही देशवासियों का दिल जीतना शुरू कर दिया है. बीते शनिवार को सिंगर ने ANI से बातचीत के दौरान अपनी सुरीली आवाज में 'ओम जय जगदीश हरे' गाना गाकर सुनाया. इधर मैरी मिलबेन ने 'ओम जय जगदीश हरे' गाया ही था कि उधर सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा होने लगी.

#WATCH | Delhi: American singer Mary Millben, the first African-American artist to be invited to India by the Ministry of External Affairs & ICCR to take part in the 75th #IndependenceDay celebrations, sings 'Om Jai Jagdish Hare'. pic.twitter.com/ADJ4zfvkB5

मैरी मिलबेन अमेरिका की पहली ऐसी कलाकार हैं, जिन्हें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ICCR ने न्योता भेजा है. इसी के साथ वो अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाली आधिकारिक गेस्ट बन गई हैं. ANI को दिये गये इंटरव्यू में मैरी मिलबेन ने हिंदुस्तान आने को लेकर अपनी एक्साइटमेंट बयां की है. इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है.

पीएम मोदी की तारीफ

मैरी मिलबेन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक दूरदर्शी नेता बताया है. इसके अलावा ये भी कहा है कि वो भारत-अमेरिका के रिश्ते को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. मैरी मिलबेन कहती हैं कि वो प्रधानमंत्री का सम्मान करती हैं और उनका सपोर्ट पीएम के साथ है. सिंगर ने कहा है कि पीएम मोदी हिंदुस्तान के लिये जो भी कर रहे हैं. वो एकदम सही है.

#WATCH | Once again, I will praise PM Modi. He has been a visionary leader in empowering women. I admire and credit him, in the context of giving President Droupadi Murmu an opportunity to be the President of India: American singer Mary Millben (13.08) pic.twitter.com/PNw6HQWJhc