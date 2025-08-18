scorecardresearch
 

Film Wrap: 38 साल की कुंवारी एक्ट्रेस का शादी के लिए नहीं कोई प्लान, पति-बच्चों संग 'दयाबेन' ने किया महायज्ञ

सोमवार का दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई रोचक खबरें लेकर आया. एक्ट्रेस जरीन खान ने 38 साल की उम्र में अपनी शादी के प्लान पर बात की. उन्होंने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती. वहीं 'तारक मेहता' की दयाबेन यानी दिशा वकानी अपने परिवार संग महायज्ञ करती नजर आईं.

जरीन खान, दिशा वकानी
जरीन खान, दिशा वकानी

एंटरटेनमेंट की दुनिया से चटपटी खबरें लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं. हर रोज की तरह सोमवार का दिन भी कई मजेदार खबरें लेकर आया. सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान ने अपनी शादी का प्लान बताया. उन्होंने कहा कि 38 साल की होने के बावजूद उनका शादी करने का कोई प्लान नहीं है. वहीं 'तारक मेहता' शो की दयाबेन उर्फ दिशा वकानी अपने पति और दोनों बच्चों संग महायज्ञ करती नजर आईं. उन्हें देखकर फैंस हैरान हैं क्योंकि वो मां बनने के बाद काफी बदल चुकी हैं.

7 साल बड़े विजय संग रश्मिका ने कंफर्म किया रिश्ता! एक-दूजे में खोए, पब्लिक में थामा हाथ

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड विजय देवरकोंडा संग हाथ में हाथ थामे नजर आईं. उनका न्यूयॉर्क शहर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कपल एकसाथ नजर आया है.

ब्राजिलियन मॉडल को डेट कर रहे आर्यन खान? 'गर्लफ्रेंड' ने लुटाया प्यार, बोली- गर्व है...

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनकी 'गर्लफ्रेंड' ब्राजिलियन मॉडल लारिसा बोन्सी ने आर्यन की डेब्यू वेब सीरीज के टीजर पर प्यार लुटाया है जो हर तरफ वायरल हो रहा है.

बस्ती छोड़ शोबिज में छाईं मोनालिसा, भाई-बहनों के लिए दिया बलिदान, घरवालों को दी लैविश लाइफ

महाकुंभ मेले की मोनालिसा अब स्टार बन चुकी हैं. हाल ही में उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद कर बताया है कि वो अपने भाई-बहन की खातिर अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थीं ताकि वो उनकी देखभाल कर सकें.

Kissing सीन से पहले एक्टर ने सास-ससुर से ली इजाजत, पत्नी से भी पूछा, एक्ट्रेस बोलीं- मेरी मां... 

एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने बताया कि उनके पति एक्टर रवि दुबे ने ऑन-स्क्रीन किस करने से पहले उनसे और उनके सास-ससुर से इजाजत मांगी थी. हालांकि एक्ट्रेस ने उन्हें कभी मना नहीं किया क्योंकि वो उनके काम का हिस्सा था.

इवेंट में 'भारत माता की जय' के नारे लगाने पर ट्रोल हुईं जाह्नवी, हेटर्स से कहा- रोज बोलूंगी

जाह्नवी कपूर को जन्माष्टमी के मौके पर भारत माता की जय बोलने पर ट्रोल किया जा रहा था. जिसपर एक्ट्रेस ने अपनी सफाई दी है. उन्होंने कहा है कि उनकी वीडियो को काटकर मीम बनाया गया है.

