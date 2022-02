कब और कहां देखें Oscars Nomination? इन फिल्मों पर टिकी दर्शकों की नजर

हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठ‍ित अवॉर्ड Academy Award या कहें Oscars Award के जश्न का समय आ गया है. मंगलवार को 94वें एनुअल अकेडमी अवॉर्ड के नॉमिनेशंस का ऐलान किया जाएगा. ऑस्कर की इस रेस में बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्ट‍िंग एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर समेत विभ‍िन्न कैटेगरी के नाम शुमार हैं. सिनेमा जगत के इस सबसे प्रतिष्ठ‍ित अवॉर्ड को कौन अपने नाम करता है ये 27 मार्च को पता चलेगा. फिलहाल, नॉमिनेशंस का वक्त है जिसपर फैंस की नजरें ट‍िकी हुई है.

कब और कहां देखें ऑस्कर नॉमिनेशंस?



ऑस्कर्स 2022 के नॉमिनेशंस Tracee Ellis Ross और Leslie Jordan अनाउंस करेंगे. Oscars.com पर इसका लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा. इसके अलावा आप से Oscars.org, ऑस्कर्स के ऑफ‍िश‍ियल यूट्यूब चैनल और अकेडमी अवॉर्ड के सोशल मीड‍िया अकाउंट्स पर देख सकते हैं. नॉमिनेशन के अनाउंसमेंट का समय भारतीय समय के अनुसार मंगलवार शाम 6:48 बजे शेड्यूल है.

ऑस्कर के लिए लोग कुछ चुन‍िंदा फिल्मों से आस लगाए बैठे हैं. उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्में ऑस्कर की रेस में जीत सकते हैं. ये फिल्में हैं- Adam McKay' की मूवी Don't Look Up, Kenneth Branagh का Belfast, Steven Spielberg का West Side Story, Denis Villeneuve का Dune, Jane Campion का The Power of the Dog, Paul Thomas Anderson का Licorice Pizza, The Tragedy of Macbeth, Tick Tick...Boom!.

ब्लॉकबस्टर मूवी Spider Man: No Way Home और No Time to Die भी बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में नॉमिनेशन के तौर पर देखे जा रहे हैं.

बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस कैटेगरी में इनसे उम्मीद

बेस्ट एक्टर कैटेगरी में Will Smith, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Denzel Washington, Leonardo Dicaprio और बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में Olivia Colman, Lady Gaga, Nicole Kidman, Kristen Stewart के नॉमिनेशन की उम्मीद की जा रही है.

इस लिस्ट और कैटेगरी में कई नाम हैं जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला है. हर एक शख्स अपने चहेते एक्टर और फिल्म को अकेडमी अवॉर्ड जीतते देखना चाहता है.