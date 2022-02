फैन को आया अस्थमा अटैक, Billie Eilish ने बीच में रोका कॉन्सर्ट, की मदद

हॉलीवुड सिंगर Billie Eilish अपने फैंस की परवाह करती हैं, इस बात में कोई दोराय नहीं है. अब एक इवेंट में Billie Eilish की यही परवाह हजारों लोगों को लाइव देखने को मिली. Billie Eilish के एक कॉन्सर्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो में Billie Eilish कॉन्सर्ट में आए अपने एक फैन की मदद कर रही हैं.

Billie ने की फैन की मदद

एंटरटेनमेंट टुनाइट की खबर के मुताबिक, Billie Eilish जॉर्जिया के एटलांटा के फार्म एरीना में कॉन्सर्ट कर रही थीं. इस कॉन्सर्ट के बीच में Billie Eilish का ध्यान एक फैन की तरफ गया, जिसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी. ऐसे में Billie Eilish ने अपने कॉन्सर्ट को बीच में रोककर फैन को मेडिकल मदद दिलवाई.

बीच में रोका कॉन्सर्ट

20 साल की Billie Eilish इन दिनों वर्ल्ड टूर पर हैं. वह अपनी पॉपुलर एल्बम Happier Than Ever के गानों को अपने कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रही हैं. ऐसे ही एक कॉन्सर्ट में Billie Eilish ने देखा कि एक फैन को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. इसके बाद उन्होंने शख्स की स्थिति को समझने के लिए अपने कॉन्सर्ट को बीच में रोका और फैन की मदद की.

Billie Eilish का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह शख्स से सवाल पूछती नजर आ रही हैं. एंटरटेनमेंट टुनाइट के मुताबिक, Billie ने फैन से पूछा था- क्या आपको इनहेलर की जरूरत है? इसके बाद उन्होंने अपने क्रू से पूछा- क्या हमारे पास इनहेलर है? उस शख्स के लिए इनहेलर लेकर आइए.

haven’t watched this vid back until just now,, the fuckin DROPPP YALLLL😭 literally forgot abt this #HappierThanEver @billieeilish #BillieEilish pic.twitter.com/f5XwC3KuoR