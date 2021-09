No Time To Die के प्रीमियर पर डैनियल क्रैग ने पहना पिंक टक्सीडो, होने लगी चर्चा

बॉलीवुड एक्टर डैनियल क्रैग की आखिरी जेम्स बॉन्ड फिल्म 'नो टाइम टू डाय' का वर्ल्ड प्रीमियर 28 सितंबर को लंदन में हुआ था. इस शानदार प्रीमियर में फिल्म की कास्ट के साथ-साथ प्रिंस विलियम, केट मिडलटन, प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला सहित शाही परिवार के सदस्य भी शामिल हुए थे. 'नो टाइम टू डाय' ब्रिटिश एक्टर की 007 के रूप में पांचवीं और आखिरी फिल्म है.

डैनियल ने पहनी पिंक जैकेट

इस प्रीमियर के दौरान डैनियल क्रैग ने ब्राउन, ब्लू, ब्लैक और ग्रे टोन के सूट पहनने से परे पिंक टक्सीडो पहनना चुना. सोशल मीडिया पर लोग उनके फैशन सेंस पर बंटे नजर आए. कुछ न इनकी पिंक जैकेट को थम्ब्सअप दिया तो कुछ को यह रास नहीं आई. कलर को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई. डैनियल क्रैग के पिंक कस्टम-मेड टक्सीडो को लंदन के एंडरसन एंड शेपर्ड की बेस्पोक शॉप और हैबरडशरी द्वारा डिजाइन किया गया था.

O dear O (7) dear. James Bond would never wear a garish pink suede dinner jacket. You’re supposed to be a steely-eyed assassin with exemplary sartorial taste, Mr Craig…. not an Austin Powers tribute act. 👎 pic.twitter.com/Mg6AT6UXTp

That outfit is absolutely amazing. And Daniel Craig looks absolutely gorgeous in it. He will be absolutely missed as James Bond. Best Bond going. Such big shoes to fill for the next actor to play him. Thank you Daniel Craig. Onto other great things 😊😊