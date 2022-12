Avatar 2 देख कर उड़े वरुण धवन के होश, यूजर्स बोले- ने बताया 'जेम्स कैमरन से बेहतर सीक्वल कोई नहीं बना सकता'

2009 में आई डायरेक्टर जेम्स कैमरन की फिल्म 'अवतार' देखने के बाद इंडियन जनता की आंखें खुली रह गई थीं. उस दौर में सिनेमा स्क्रीन पर स्पेशल इफेक्ट्स इतने शानदार नहीं होते थे और न ही VFX भर भारी फिल्में बहुत ज्यादा बनती थीं. लेकिन जब लोगों ने 'अवतार' देखी तो स्क्रीन पर जेम्स कैमरन के अद्भुत संसार ने जैसे जादू कर दिया.

3 बिलियन डॉलर्स से बस थोड़ा सा चूकने वाली 'अवतार', रिलीज 13 साल बाद भी दुनिया की सबसे कमाऊ फिल्म है. अब जेम्स कैमरन ने 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way of Water) भी बना दी है और शुक्रवार को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो गई. दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म के सीक्वल का इंतजार इतनी बेसब्री से किया जा रहा था कि भारत में कई जगह 'अवतार 2' के शो रात 12 बजे के बाद से ही चल रहे हैं. फिल्म का क्रेज अद्भुत है और ट्विटर पर सेलेब्स से लेकर जनता तक के रिव्यू बता रहे हैं कि 'अवतार 2' अद्भुत फिल्म है जिसे थिएटर्स में जरूर देखा जाना चाहिए.

अक्षय कुमार ने की थी तारीफ

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने दो दिन पहले फिल्म देख ली थी. ट्विटर पर फिल्म की तारीफ के साथ अक्षय ने, डायरेक्टर जेम्स कैमरन की भी बड़ाई की. अक्षय ने अपने ट्वीट में लिखा, 'बीती रात #AvatarTheWayOfWater देखी और भाईसाब! अद्भुत ही इसके लिए सही शब्द है. मैं अभी भी इसके जादू में हूं. आपके जीनियस क्राफ्ट के आगे नतमस्तक होना चाहता हूं जेम्स कैमरन. जीते रहिए!'

Watched #AvatarTheWayOfWater last night and Oh boy!!MAGNIFICENT is the word. Am still spellbound. Want to bow down before your genius craft, @JimCameron. Live on! — Akshay Kumar (@akshaykumar) December 14, 2022

वरुण धवन ने 'कहा सबसे महत्वपूर्ण फिल्म'

ट्विटर पर 'अवतार 2' की तारीफ करने वाले शुरूआती लोगों में बॉलीवुड स्टार वरुण धवन भी रहे. वरुण ने फिल्म देखने के बाद लिखा, '#AvatarTheWayOfWater अभी तक सिनेमा के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है. विजुअल्स और इमोशंस देखकर मेरे होश उड़ गए. ये बहुत बेहतरीन होता है जब दुनिया का सबसे बड़ा फिल्ममेकर अपनी फिल्म को एक जरूरी मैसेज देने के लिए चुनता है. वरुण ने ये भी कहा कि वो जल्दी ही एक बार और अवतार 2 देखने वाले हैं.

#AvatarTheWayOfWater is by far the most important film for the future of cinema. Was blown away by the visuals and the emotions. It’s amazing when the biggest filmmaker of the world chooses his film to give an important message. I wanna see it again in imax 3d @Disney — VarunDhawan (@Varun_dvn) December 14, 2022

जनता ने की जोरदार तारीफ

'अवतार 2' के सुबह के शोज देख कर लौटे लोगों ने ट्विटर पर फिल्म की जमकर तारीफ की है. एक यूजर ने फिल्म को 'एकदम बवाल' बताया. दूसरे ने लिखा, 'जेम्स कैमरन का एक और मास्टरपीस थिएट्रिकल मास्टरपीस. मेरे सबसे बेहतरीन थिएट्रिकल अनुभवों में से एक.'

Just watched Avatar 2. Nobody and I mean NOBODY knows how to make a sequel better than James Cameron.

Avatar: The Way Of Water

He's done it again! 🫡

Can't wait to watch it in IMAX on Sunday. This movie is spectacular. A visual masterpiece! 💯#AvatarTheWayOfWater pic.twitter.com/JCZpcc9iTB — Murali krishna (@muraliasylum) December 16, 2022

#AvatarTheWayOfWater i’m really happy that i’m living in @JimCameron era where i experienced his masterpiece works. The whole movie is going to treat you well with visuals and i personally recommend you to watch in 3d imax or 4dx…Movies like this are very rare December 16, 2022

Another masterpiece from james Cameroon

One of the best theatrical experiences i ever had 🙏#AvatarTheWayofWater — M Vinay (@vinay4_m) December 16, 2022

Holy shit #AvatarTheWayOfWater is absolutely insane. — Lariat (@Larixt_) December 16, 2022

ट्विटर पर एक और यूजर ने लिखा, 'अवतार 2 जस्ट देखी. कोई भी और मेरा मतलब है कोई भी, जेम्स कैमरन से बेहतर सीक्वल नहीं बना सकता. उन्होंने एक बार फिर से कर दिखाया है.' ट्विटर 'अवतार 2' की ऐसी तारीफों से भरा पड़ा है. क्या आपने 'अवतार 2' का टिकट बुक किया?