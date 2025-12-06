काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो में क्यों नहीं आए शाहरुख खान? बोले- मेरी सजा...

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म का टीजर जब से सामने आया है, तभी से इस फिल्म से जुड़े कई अपडेट्स सामने आए हैं. वहीं इन सब के बीच शाहरुख खान और काजोल का एक इंटरव्यू सामने आया है. जिसमें एक्टर ने काजोल के चैट शो 'टू मच विद काजोल और ट्विंकल' पर रिएक्शन दिया है.

गौरतलब है कि काजोल और ट्विंकल खन्ना का शो बीते दिनों काफी सुर्खियों में रहा. इस शो में सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, गोविंदा, जैसे सितारे बतौर गेस्ट पहुंचे. लेकिन शाहरुख खान नजर नहीं आए. इसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि उन्हें शो में नहीं बुलाया गया? अब इस पर शाहरुख ने खुद जवाब दे दिया है.

काजोल के शो में क्यों नहीं पहुंचे शाहरुख?

BBC एशियन नेटवर्क के साथ बातचीत में जब शाहरुख खान से पूछा गया कि वो काजोल और ट्विंकल के शो में क्यों नहीं आ सके? इसपर शाहरुख ने जवाब दिया, 'मैं अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त था तो मैंने काजोल को बता दिया था. उस टाइम पर मैं इंजर्ड भी था.' बीच में काजोल ने कहा, 'ईमानदारी से बोलूं तो बस टाइमिंग का इश्यू था.'

इसके बाद शाहरुख ने रिग्रेट करते हुए बोला, 'मुझे सच में बहुत बुरा लगा. बहुत-बहुत बुरा लगा. मैं तो बहुत आना चाहता था. बस खाना खाने वाला पार्ट छोड़कर. वहां तो इतना सारा खाना था, लेकिन काजोल और ट्विंकल, सच में सॉरी. मुझे शो पर आना चाहिए था. बस इतना जान लो कि मैंने सारे एपिसोड देख लिए हैं. मैं देखता रहा. ये मेरी सजा है कि शो पर नहीं आ सका.'

बता दें कि शाहरुख खान और काजोल ने हाल ही में लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में अपनी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) की 30वीं सालगिरह पर एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया. खास बात यह है कि यह पहला मौका है जब किसी इंडियन फिल्म को इस तरह से सम्मानित किया गया है.

कब रिलीज होगी किंग

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग साल 2026 में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ सुहाना खान और दीपिका पादुकोण भी अहम रोल में हैं.

