Ranbir Kapoor Alia Bhatt Wedding: कब शुरू हुआ था आलिया-रणबीर का अफेयर, एक्टर ने बता दी तारीख और जगह

Ranbir Kapoor Alia Bhatt Wedding: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिश्ते की शादी हफ्तेभर में होने जा रही हैं. भट्ट और कपूर परिवार शादी की तैयारियों में जुटा हुआ है. ऐसे में हम आपसे एक ट्रिविया क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आलिया और रणबीर का रिश्ता तो बहुत टाइम से चल रहा है, सभी को पता है. लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों एक अफेयर आखिर किस तारीख को शुरू हुआ था? और कहां?

कब शुरू हुआ था रणबीर-आलिया का अफेयर?

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इंडस्ट्री के सबसे क्यूट कपल्स में से एक हैं. दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता है. दोनों साथ में फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाले हैं. और सबसे बड़ी बात की दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं. इस बीच दोनों के कई फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक वीडियो में रणबीर कपूर खुद बताते नजर आ रहे है कि उनका और आलिया का रिश्ता किस तारीख को और कौन सी जगह पर शुरू हुआ था.

फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशनल इवेंट के दौरान रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टेज पर बात करते नजर आए थे. दोनों इवेंट में शामिल हुए फैंस के सवालों के जवाब दे रहे हैं. ऐसे में आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से पूछा- 'पहला दिन जब हमने ब्रह्मास्त्र पर काम करना शुरू किया था, वो कब था?' इसपर रणबीर ने आलिया की बात को घुमाते हुए कहा, 'पहला दिन हमारा शुरू हुआ था?' इसपर आलिया शरमाकर मुंह छुपा लेती हैं.

इसके बाद रणबीर कपूर कहते हैं, '2017, 1 जनवरी, इजराइल, टेल अवीव. और मुझे पता है कि अगले दिन इन्होंने (आलिया) इंस्टाग्राम पर एक फोटो भी डाली थी जिसमें ब्लैक गंजी और लेदर जैकेट देखी जा सकती थी. ये मुझे पता है, क्योंकि उस फोटो को शेयर करने से 15 मिनट पहले इन्होंने वो फोटो मुझे सेंड किया था.'

you remember? of course I remember ❤️#RanbirKapoor #AliaBhatt #RanbirAliaWedding pic.twitter.com/9S4gOfYqrZ