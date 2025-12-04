scorecardresearch
 
World Exclusive: 'रूस के कई लोगों के लिए भारतीय संस्कृति की छवि एक परिकथा जैसी', बोले पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बॉलीवुड के गीतों पर कहा कि रूस के लोगों को इंडियन कल्चर और सॉन्ग्स बेहद पसंद हैं. आजतक से खास बातचीत में पुतिन ये भी कहते हैं कि उन्हें इंडियन कल्चर बेहद पसंद है.

बॉलीवुड गीतों पर बोले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Photo: ITG)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं. गुरुवार शाम को वो दिल्ली पहुंचे, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया. इस दौरे से पहले मॉस्को में पुतिन ने आजतक की मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात करने के साथ-साथ बॉलीवुड के गानों और इंडियन कल्चर पर भी अपनी राय रखी.

इंडियन कल्चर और म्यूजिक पर क्या बोले रूस के राष्ट्रपति?

रूस में बॉलीवुड का काफी क्रेज है. वहां हिंदी फिल्में आज भी खूब देखी जाती हैं. 50 के दशक में बॉलीवुड की तत्कालीन सोवियत संघ में अलग धाक थी. तब राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर को लेकर भी वहां अलग दीवानगी थी. आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इंडियन कल्चर पर बात करते हुए बताया कि उन्हें यहां का कल्चर बेहद पसंद है. 

आजतक की मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि रूस में बॉलीवुड के गाने बड़े मशहूर हैं, जिसमें से एक राज कपूर का गीत 'मेरा जूता है जापानी' भी है, जिसमें रूस की लाल टोपी का जिक्र होता है. ऐसे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत, भारत के समाज और इंडियन कल्चर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो उन भारतीयों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं और राष्ट्रपति को सुनना चाहते हैं?

तब इसपर पुतिन ने कहा, 'आपने भारतीय संस्कृति का जिक्र किया. रूसी संस्कृति के बारे में मैं यही कहूंगा कि रूस के बहुत से नागरिकों के दिलों में, भारतीय संस्कृति की छवि एक परीकथा जैसी सुंदर, रंगीन और मनमोहक है. ये छवि कई दशकों से है, सोवियत काल से है. रूसी लोगों को भारतीय संगीत और भारतीय फिल्में बहुत पसंद हैं. मैं तो कहूंगा कि रूसी समाज के कुछ हिस्सों ने भारतीय संस्कृति को पूजा जैसी जगह दी है. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये दिल से दिल का रिश्ता है. हम ये सुनिश्चित करने की हर संभव कोशिश करेंगे कि ये दिलचस्पी अपनी चमक कभी ना खोए. मैं चाहता हूं कि भारत इस भावना को जाने.'

बता दें कि रूस में राज कपूर की कई फिल्में, जो 50 से 60 के दशक में आई हैं, उनकी रूस में बहुत पॉपुलैरिटी है. इन फिल्मों के दम पर वो वहां भी सुपरस्टार कहलाए गए. राज कपूर को वहां की जनता काफी पसंद करती थी. आज भी कहीं न कहीं रूसी लोग लेजेंडरी एक्टर के गाने गुनगुनाते दिखाई देते हैं.

