Brahmastra की वजह से थिएटरों को हुआ 800 करोड़ का नुकसान? Vivek Agnihotri बोले- बॉलीवुड झूठा है

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म के रिलीज होते ही हर तरफ हलचल मच गई है. दर्शकों और क्रिटिक्स ने इसे मिक्स रिव्यू दिए हैं. तो वहीं फैंस इसे देखने के लिए थिएटर पहुंच रहे हैं. 'ब्रह्मास्त्र' के चर्चे लंबे समय से हो रहे थे. दर्शकों के बीच फिल्म को देखने का उत्साह था, जिसकी वजह से इसके रिलीज होने के बाद धड़ल्ले से इसकी टिकट बुक की जा रही है. हालांकि अब डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने इसे लेकर काफी विवादित दावा कर दिया है.

थिएटर को हुआ नुकसान?

विवेक अग्निहोत्री ने नए ट्वीट में दावा किया है कि बॉलीवुड में बहुत झूठ और दिखावा है. इसी के साथ उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि 'ब्रह्मास्त्र' की वजह से सिनेमा चेन पीवीआर और आईनॉक्स को 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. माना जा रहा कि मिक्स रिएक्शन के साथ शुरुआत करने वाली 'ब्रह्मास्त्र', इस साल की सबसे बड़ी ओपनर साबित होगी. हालांकि विवेक ने जो रिपोर्ट शेयर की है उसमें कुछ और ही लिखा हुआ है.

इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 'ब्रह्मास्त्र' को मिले खराब रिव्यू के चलते थिएटर चेन पीवीआर और आईनॉक्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है. रिपोर्ट्स हैं कि अयान मुखर्जी की ये फिल्म 410 करोड़ रुपये के बजट में बनी है. हालांकि दोनों ही थिएटर चेनों ने इस फिल्म की वजह से 800 करोड़ रुपये खो दिए हैं. इसी बात को शेयर करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया है.

अपने ट्वीट में विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, 'दिक्कत ये है कि बॉलीवुड में सबकुछ दिखावे पर चलता है. और कोई भी इसका जवाबदेह नहीं है. कोई भी इंडस्ट्री, जो अनुसंधान और विकास में 0% निवेश करती है और सितारों पर 70-80% पैसा बर्बाद करती है, सर्वाइव नहीं कर सकती.'

Problem is everything runs on fakeness in Bollywood. And nobody is answerable. No industry can survive which invests 0% in R&D and wastes 70-80% money on stars.



“Brahmastra wipes out over ₹800 crore wealth of PVR and Inox investors | Business Insider https://t.co/ZgHOlzBm3H