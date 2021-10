Squid Game पर UP Police का मजेदार मीम, ट्रैफिक नियमों के पालन पर दी ये नसीहत

साउथ कोर‍ियन वेब सीरीज Squid Game का तहलका दुनियाभर में मचा हुआ है. भारत में पब्ल‍िक से लेकर सरकारी महकमे तक Squid Game का क्रेज चढ़ा हुआ है. सोशल मीड‍िया पर वायरल मीम्स पर लोग खूब मजे ले रहे हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police)ने भी Squid Game पर बने मीम का दिलचस्प इस्तेमाल किया है.

यूपी पुलिस ने सीरीज से रेड लाइट-ग्रीन लाइट गेम की फोटो शेयर कर ट्रैफ‍िक नियमों का पालन करने की सलाह दी है. लिखा- 'रेड लाइट या ग्रीन लाइट, अपना हेलमेट पहने और सीट बेल्ट लगाएं...ट्रैफ‍िक रूल्स को चुनौती ना दें.' इसके अलावा एक और मीम में यूपी पुलिस ने मैन विद द अंब्रेला गेम का मीम शेयर कर लिखा- 'UP 112- हमारा इमरजेंसी हेल्पलाइन जो कि किसी भी मुसीबत का कम से कम समय में हल निकाल सकती है.'

Red Light or Green light, Wear your helmet & seat belt tight! Do Not Challenge the Traffic Rules ! #SquidGame #SquidGames pic.twitter.com/2kp9yfySWY

UP 112- Our Emergency Helpline which can ‘square a circle’ in the minimum possible time!#SquidGame #SquidGames pic.twitter.com/su16EDZqxJ