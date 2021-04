कोरोना 2021: ट्विंकल खन्ना-अक्षय कुमार की बड़ी मदद, किया ऑक्सीजन सिलिंडर्स का इंतजाम

कोरोना वायरस महामारी के बीच देशभर के लोग एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं. हर कोई इस बुरे दौर का सामना कर रहा है और जैसी स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर अपनी तरफ से हरसंभव मदद करने की कोशिश भी कर रहा है. फिल्म जगत से भी स्टार्स अब जनता की मदद को आगे आ रहे हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिल पाने की वजह से हो रही है. अब एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने इससे जुड़ी एक खुशखबरी दी है.

एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया कि भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर दिया गया है. एक्ट्रेस ने लिखा कि- अद्भुत खबर. लंदन इलीट हेल्थ से दैविक फाउंडेशन के तहत डॉक्टर द्रशनिका पटेल और डॉक्टर गोविंद बानकानी ने 120 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स देने की घोषणा की है. साथ ही अक्षय कुमार और मैंने मिलकर 100 और ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम क‍िया है. जिससे ये आंकड़ा 220 तक पहुंच गया है. बहुत-बहुत शुक्रिया. हम अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकते हैं करते रहें.

Wonderful news-Dr Drashnika Patel & Dr Govind Bankani of London Elite Health through Daivik Foundation are donating120 oxygen concentrators and as @akshaykumar and I have managed to get our hands on 100 as well,we have a total of 220.Thank you for the leads.Let’s all do our bit🙏