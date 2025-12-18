scorecardresearch
 
लॉलीपॉप कंट्रोवर्सी: वल्गर डांस मूव पर ट्रोल नेहा कक्कड़, भाई टोनी कक्कड़ बोले- कमाई हो रही, देते रहो गाली...

फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ के भाई टोनी कक्कड़ इन दिनों अपने नए गाने 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ा हुआ है. इस बीच टोनी का रिएक्शन भी आया है.

लॉलीपॉप गाने पर बोले टोनी कक्कड़ (Photo: Instagram/@@tonykakkar)
बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ के भाई टोनी कक्कड़ भी सिंगर हैं. अब तक वह कई गानों में अपनी आवाज दे चुके हैं, साथ ही म्यूजिक कंपोज भी कर चुके हैं.  टोनी कक्कड़ को कई लोग पसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सिंगर की आलोचना करते हैं.  हाल ही में रिलीज हुए उनके गाने 'लॉलीपॉप  कैंडी शॉप' को भी जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

दरअसल नेहा कक्कड़ के नए गाने का नाम 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप' है. सोशल मीडिया पर नेहा के इस गाने में जो स्टेप्स हैं उन्हें अश्लील बताया जा रहा है. जिस वजह से सिंगर की ट्रोलिंग हो रही है. अब पहली बार टोनी कक्कड़ ने इसपर रिएक्शन दिया है.

क्या कहा टोनी कक्कड़ ने? 
टोनी कक्कड़ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. सिंगर ने सोशल मीडिया पर ही उनके गाने की अलोचना और ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है. X पर Tonykakkar_Fan_Yash पेज से टोनी का एक वीडियो पोस्ट हुआ है. जिसमें वो 'कैंडी शॉप' गाने की ट्रोलिंग पर जवाब दे रहे हैं.

फैन के अकाउंट से शेयर किए वीडियो में टोनी कक्कड़ ने कहा, 'मुझे मजा आ रहा है कमेंट्स पढ़ने में. पॉप म्यूजिक है, थोड़ा ट्रोल तो होगा. बहुत सारी ऑडियंस है. आप बिजनेस को इग्नोर नहीं कर सकते. 'कोई अपना होगा' या 'जिंदगी बता दें' जैसे वीडियोस को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसा लगता है, वो ऐसे गानों से ही आता है.'

सिंगर ने आखिरी में कहा, 'बाकी जितना हो सके 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप' गाने को वायरल कर दो. वैसे तो हो ही गया है, जितना और कर सको वायरल करो. इस पर बात करो, गाली दो, प्यार दो बस व्यूज दो.'

गाने को लेकर क्या विवाद है?
कैंडी शॉप गाने के बोल नेहा कक्कड़ के भाई टोनी कक्कड़ ने ही लिखे हैं और म्यूजिक भी उन्होंने ही दिया है. इस गाने में नेहा कुछ ऐसे डांस स्टेप्स करती दिखाई दे रही, जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं. ऑडियंस ने इसे अश्लील बताया है. साथ ही भारतीय संस्कृति खराब करने के आरोप तक लगा दिए. वहीं इस गाने में टोनी को भी देखा गया है, जिसने हद से ज्यादा 'लॉलीपॉप' शब्द का इस्तेमाल किया है.

