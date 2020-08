सुशांत सुसाइड मामले पर बोले शेखर सुमन- प्लेट में नूडल्स की तरह उलझा है केस

देशभर में इस समय अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माया है तो वो है सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का मुद्दा. सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक, हर जगह बस इस मुद्दे पर ही बात चल रही है. सीबीआई के आने के बाद से सुशांत सुसाइड केस पर तहकीकात में तेजी आई है मगर इस सच से भी नकारा नहीं जा सकता है कि बढ़ते वक्त के साथ-साथ ये मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है. कौन गुनहगार है और कौन पीड़ित, इसे लेकर हर तरफ बहस चल रही है. सुशांत मामले में शुरुआती समय से ही सीबीआई जांच की मांग करने वाले एक्टर शेखर सुमन इस पूरे मामले को शुरू से फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

एक्टर शेखर सुमन उन चुनिंदा लोगों में शामिल रहे हैं जिन्होंने शुरुआत से ही सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को मर्डर बताया है और इसकी सीबीआई जांच की मांग भी की है. अब जब सुशांत सुसाइड मामले में सीबीआई जांच शुरू की जा चुकी है और जिस तरह से मामला दिन-प्रति-दिन उलझता जा रहा है उससे शेखर भी खुश नजर नहीं आ रहे. वे बहुत कन्फ्यूज नजर आ रहे हैं. एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

This case is looking like a plate of noodles to me.ev thing is entangled.ev thing is blurred.ev thing is suspicious.ev one is a suspect.stories within stories.characters within characters.Will the real culprit stand up plz?Plz just focus on the murder angle.