सुशांत की AIIMS रिपोर्ट को शेखर सुमन ने नकारा, बोले- केस को किया गया हाईजैक

सुशांत सिंह राजपूत मामले में AIIMS रिपोर्ट ने पूरा केस बदलकर रख दिया है. जिस मुद्दे पर तीन महीने से विवाद चल रहा था, एक रिपोर्ट ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है. AIIMS रिपोर्ट में ये साफ कर दिया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं की गई है. इसे एक आत्महत्या का मामला ही माना गया है. लेकिन AIIMS की इस रिपोर्ट से कई लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं. जिन लोगों ने सुशांत की मौत को लगातार एक मर्डर माना था, वे अब इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं.

शेखर सुमन ने AIIMS रिपोर्ट को नकारा

एक्टर शेखर सुमन ने AIIMS रिपोर्ट को नकार दिया है. उनकी नजरों में ये केस लंबे समय से गलत दिशा में आगे चल रहा था. उन्होंने कई ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है. वे ट्वीट कर लिखते हैं- हम सभी ने सुशांत के न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी. सभी ने बिना डरे बिना थके अपनी आवाज उठाई थी. लेकिन दुख की बात ये है कि ये केस अलग ही दिशा में आगे बढ़ा. कितनी सारी गलतियां हुईं. मीडिया के एक तबके ने भी इस केस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया. हम हार नहीं मानेंगे. अभी भी एक आशा की किरण है. सीबीआई को अपनी रिपोर्ट फाइल करनी है. अगर वो भी सही नहीं निकलती, हम अपने दिल में ये लड़ाई जारी रखेंगे. हमे सच पता है. सच कभी नहीं मरता.

We all fought for Sushant's justice for so long selflessly,relentlessly,fearlessly continuously.Sadly,the case went all over the place.There were so many loopholes.N some section of the media used it for its purpose.we have been taken for a ride by so many. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) October 4, 2020

But we won't give up.Not yet.There is a tiny glimmer of hope still left when the CBI files its report.Even if that is adverse we shall keep fighting in our heart of hearts for we know the truth.And truth never dies.#SSRcase — Shekhar Suman (@shekharsuman7) October 4, 2020

केस हाईजैक हो गया था: शेखर सुमन

अब शेखर ने इस रिपोर्ट पर अपना गुस्सा तो जाहिर किया ही है, लेकिन उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इस केस को हाईजैक कर लिया गया है. वे ट्वीट करते हैं- AIIMS की रिपोर्ट निगेटिव आई है. मुझे पता था ऐसा ही होना है. ये चेतावनी लंबे समय से महसूस हो रही थी. ये केस हाईजैक हो गया था, डाइवर्ट किया गया था. दुखी हूं, दिल टूट गया है.

AIIMS report has come negative.i knew this wd https://t.co/x5927idiMm was a foregone conclusion.ive been warning for a long time that the case has beeen hijacked,diverted mutilated.Disappointed,dejected,despaired,disheartened to so say the least. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) October 3, 2020

शेखर सुमन का ये कहना कि केस को हाईजैक किया गया था, कई तरह के सवाल खड़े करता है. जो शेखर सुमन पहले मुंबई पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे,अब क्या वे सीबीआई और AIIMS की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं. अब वजह जो भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर शेखर के इन ट्वीट्स पर काफी चर्चा हो रही है.