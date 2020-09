शेखर सुमन का सभी SSR वॉरियर्स को संदेश, 'सब्र का फल मीठा'

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाने में शेखर समुन एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. वे सोशल मीडिया पर ना सिर्फ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं बल्कि सुशांत के फैन्स का भी सहारा बन रहे हैं. वे हर सुशांत के फैन्स संग खड़े नजर आ रहे हैं और उनकी मेहनत की लगातार तारीफ कर रहे हैं. अब शेखर सुमन ने सुशांत के फैन्स से एक खास अपील की है.

शेखर सुमन का खास संदेश

शेखर सुमन ने सोशल मीडिया पर सभी फैन्स को एक संदेश दिया है. उन्होंने सभी सुशांत के फैन्स से सब्र बनाए रखने की अपील की है. वे ट्वीट कर लिखते हैं- अभी आप लोग हल्के मत पड़िए. सुशांत हम सभी को ऊपर से देख रहा है, वो ये देख खुश है कि उसके फैन्स कभी भी नहीं झुकते हैं. हमारा धैर्य हमें फायदा देगा. सब्र का फल मीठा होता है. शेखर सुमन के इस ट्वीट पर सुशांत के सभी फैन्स खासा खुश नजर आ रहे हैं. उनके इस एक ट्वीट ने सभी फैन्स में नया जोश भर दिया है.

Just don't get comfortable or take it easy till we reach the https://t.co/z3j9GGt9A4 sure Sushant is watching from up above and must be extremely happy that the SSR warriors refuse to give up or slow down n r fighting for his justice.Our patience will pay.