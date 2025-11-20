'कितना खेल खेलोगी?', संजय कपूर के संपत्ति विवाद के बीच भड़की बहन, भाभी को बताया धोखेबाज

दिवंगत बिजनेसमैन और करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की अरबों रुपये की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है. संजय अपने पीछे 30,000 करोड़ रुपये की जायदाद छोड़ गए हैं. इसके लेकर उनके परिवार में कानूनी जंग छिड़ी हुई है, जो दिन-ब-दिन और बदतर होती जा रही है. अब संजय की बहन मंदिरा कपूर ने उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव पर जोरदार हमला किया है. मंदिरा ने प्रिया को 'धोखेबाज' तक कह डाला.

मंदिरा ने प्रिया सचदेव पर लगाए आरोप

हाल ही में पूजा चौधरी की पॉडकास्ट InControversial में मंदिरा कपूर पहुंचीं. यहां उन्होंने भाई की संपत्ति पर चल रहे विवाद को लेकर बात की. मंदिरा ने प्रिया सचदेव को लेकर कहा, 'तुमने NDA साइन करवाया. वसीयत सीलबंद लिफाफे में मंगवाई. और अब फॉरेंसिक जांच भी नहीं होने देना चाहती हो. आखिर छिपा क्या रही हो? कितने खेल और खेलोगी?' उन्होंने आगे गुस्से में कहा, 'मेरी तो लड़ाई आखिरी दम तक चलेगी. ये औरत बच्चों की ट्यूशन फीस तक क्यों नहीं दे रही? ये उसकी अपनी कमाई थोड़े है जो उसने हड़प ली है. ये शुद्ध रूप से डाका है. ये बड़ा फ्रॉड है. ये देश को जागना होगा और इसे देखना होगा.'

मंदिरा कपूर ने आरोप लगाया कि संजय की मौत के कुछ घंटों बाद ही उनकी मां रानी कपूर से 'बंद कमरे में' कागजात पर साइन करवा लिए गए थे. उन्होंने कहा, 'मम्मी को पता ही नहीं क्या साइन करवाया गया. वो दुखी थीं, आहत थीं, कमजोर थीं. हमारे परिवार से सब कुछ छीन लिया गया है. हम पांच भाई-बहन थे, जिन्होंने पापा के साथ मिलकर ये साम्राज्य खड़ा किया था. तुम हमें कैसे काट सकती हो?'

क्या है पूरा मामला?

संजय कपूर के निधन के बाद से ही उनकी संपत्ति और वसीयत को लेकर परिवार में घमासान मचा हुआ है.

करीश्मा कपूर की दोनों संतानें – समायरा और कियान राज कपूर – ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सा मांगा है. बच्चों का आरोप है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव ने संजय की वसीयत जाली बनवाई है.

हाल ही में बच्चों ने एक नई याचिका भी दाखिल की है जिसमें प्रिया सचदेव को संजय की किसी भी संपत्ति को बेचने, ट्रांसफर करने या बदलाव करने से रोकने की मांग की गई है, जब तक पूरा मामला सुलझ न जाए. इस याचिका पर सुनवाई आज यानी **20 नवंबर 2025** को होनी है और आगे की जानकारी का इंतजार है.

