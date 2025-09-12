scorecardresearch
 

'संजय कपूर की प्रॉपर्टी से करिश्मा के बच्चों को किया बेदखल, मां से छीनी छत', सपोर्ट में उतरीं बुआ मंदिरा

संजय कपूर की अचानक मौत के बाद उनके परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव को संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश दिया है. संजय की बहन मंदिरा कपूर ने पारदर्शिता की उम्मीद जताई है और परिवार के बीच चल रहे झगड़े पर चिंता व्यक्त की है.

करिश्मा कपूर के बच्चे लड़ रहे हैं पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्से की लड़ाई (क्रेडिट: फाइल फोटो)
करिश्मा कपूर के बच्चे लड़ रहे हैं पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्से की लड़ाई (क्रेडिट: फाइल फोटो)

करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर की अचानक मौत से उनके परिवार को बड़ा झटका लगा था. जून 2025 में संजय की मौत लंदन में पोलो मैच के दौरान हुई थी. वो 53 साल के थे. संजय कपूर के अचानक दुनिया छोड़ने से उनके परिवार के बीच उनकी कंपनी और 30000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर कानूनी जंग छिड़ गई. कंपनी और परिवार दोनों में हंगामा मचा हुआ है. मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है. इस बीच संजय की बहन मंदिरा कपूर ने करिश्मा कपूर, उनके बच्चों किआन और समायरा संग अपनी बूढ़ी मां रानी कपूर के बारे में बात की है.

मंदिरा ने करिश्मा और उनके बच्चों पर की बात

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव को उनकी सारी संपत्ति का ब्योरा देने को कहा है. 
एक एजेंसी से बातचीत में संजय की बहन मंदिरा ने इसे लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं क्योंकि अब हमारे परिवार को चीजों के बारे में कुछ तो पता चलेगा.' मंदिरा ने ये भी कहा कि संजय की संपत्ति की जंग में कोर्ट का ये आदेश पारदर्शीता ला सकता है, इसकी वो उम्मीद कर रही हैं. मंदिरा ने कहा, 'मैं भारत के न्याय प्रणाली में विश्वास करती हूं. तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि ये आदेश हमारे मामले में ज्यादा स्पष्टता और पारदर्शीता लाएगा.'

करिश्मा कपूर के बच्चों ने आरोप लगाया है कि संजय कपूर की वसीयत में कुछ संदिग्ध है. इसपर मंदिरा कपूर ने कहा, 'मैं उनके साथ खड़ी हूं. अगर किसी को नहीं पता कि उनका रिश्ता अपने पिता से कैसा था, और उनके पिता का उन्हें अपनी वसीयत का हिस्सा न बनाना, संदिग्ध ही है. तो हां, मैं उनके साथ हूं.' 

संजय कपूर की मां रानी कपूर ने दावा किया है कि बेटे की मौत के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा है. मां का शुरुआत से साथ दे रहीं मंदिरा ने कहा, 'मेरी मां ने ट्रस्ट को शुरू करने में मदद नहीं की थी. वो अभी भी इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने मेरे पिता के निधन से लेकर अभी मेरे भाई के दुनिया छोड़ने तक के 10 सालों में सबकुछ खो दिया है. तो हम अभी भी जानना चाहते हैं कि सबकुछ कहां गया और कैसे गया. हम जवाब मांग रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा.'

संजय कपूर की संपत्ति के विवाद के चलते उनके परिवार में घमासान छिड़ा हुआ है. ऐसे में मंदिरा से पूछा गया कि क्या वो उम्मीद कर रही हैं कि आगे चलकर सभी के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे. इसपर उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता. मुझे कुछ नहीं दिख रहा. पिछली बार मुझसे ये सवाल किया गया था तो मैंने कहा था हां, अगर हमें सबकुछ दिखा दिया जाए. अभी मुझे कुछ जवाब चाहिए और कुछ सवाल हैं, जो हम सभी के मन में हैं. शुरू में ये सिर्फ मां के साथ था, अब इसमें बच्चे भी जुड़ गए हैं. ये हम सभी के साथ हो रहा है. हमें जवाब चाहिए. चीजों का हमारे सामने खुला होना जरूरी है, वरना मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे.

प्रिया सचदेव ने कोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों किआन और समायरा को 1900 करोड़ रुपये देने की बात कही है. इसपर मंदिरा ने कहा, 'ये उनकी तरफ से आया है देखते हैं क्या होगा. बच्चे, करिश्मा और मेरी मां स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जिस पर हमारा हक नहीं है. कृपया ये न भूलें कि ये सब मेरे पिता ने बनाया था. मेरे पिता ने मेरी मां के लिए ये (संपत्ति) बनाई थी. मेरी मां फिर ये सब छोड़ने वाली थी. मेरे भाई ने इसे आगे बढ़ाया, जैसे ज्यादातर भारतीय परिवार में होता है. फिर इसका परिवार में बराबर का हिस्सा लगना था. फिर एक इंसान ने आकर सबकुछ हड़प लिया, मेरी मां के सिर पर अब छत भी नहीं है.'

अंत में मंदिरा कपूर ने कहा कि करिश्मा और उनके बच्चों के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि किआन और समायरा से उनकी बात होती है, वो दोनों जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं और उन्हें दोनों बच्चों पर गर्व है. करिश्मा उनकी बेस्ट फ्रेंड है. वहीं प्रिया को लेकर मंदिरा ने कहा कि उनका भाई की तीसरी पत्नी से खास रिश्ता नहीं था.

मंदिरा ने भाभी प्रिया पर लगाए आरोप

इससे पहले मंदिरा ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव पर बड़े आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने बिना जानकारी के उनकी मां रानी से कानूनी दस्तावेज पर साइन करवा लिये थे. इन लोगों में संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव भी शामिल थीं. रिपब्लिक से बातचीत में मंदिरा कपूर ने कहा था, 'कौन से पेपर हैं, जो वो लोग नहीं दिखा रहे हैं. इन्हें उन 13 दिन के वक्त में साइन करवाया गया है. मेरी मां से बंद दरवाजों के पीछे पेपर साइन करवाए गए हैं, जबकि मैं बाहर खड़ी दरवाजा पीट रही थी. मेरी मां दर्द में थी. ये एक नहीं दो बार हुआ है. वहां असल में दो दरवाजे थे. एक दरवाजा अंदर था और एक बाहर. तो वो मुझे सुन नहीं सकती थीं. मुद्दे की बात ये है कि उन्होंने शोक के दिनों में कुछ पेपर साइन किए हैं. वो मेरे पास आईं और उन्होंने कहा- मुझे नहीं पता मैंने क्या पेपर साइन किए हैं. और तब से हम सवाल पूछ रहे, मगर हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा. तो आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? मुझे लगता है कि वक्त आने पर सब चीजों से पर्दा हट जाएगा और सच सामने आएगा.'

मंदिरा ने बताया कि उनकी बात भाभी प्रिया सचदेव से नहीं हुई है. हालांकि उनकी मां ने प्रिया से दस्तावेज भेजने की दरख्वास्त की थी. प्रिया ने वादा किया था कि वो पेपर भेज देंगी, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है. मंदिरा ने इसपर कहा था, 'हमने लोगों से (पेपर) भेजने के लिए कहा है. हमें कहा गया है कि हमारे ईमेल कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं. तो हम उसे कुछ भेज नहीं सकते.'

प्रिया सचदेव, संजय कपूर की कंपनी सोना कॉमस्टर की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. मंदिरा कपूर के भाई संजय कपूर से रिश्ते अच्छे नहीं थे. दोनों के बीच बोलचाल बंद थी. हालांकि अब वो अपनी मां की मदद के लिए आगे आई हैं. मंदिरा ने इसपर कहा, 'हम दोनों बहन-भाई के बीच लड़ाई हो गई थी. लेकिन इससे हमारा 40 साल का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता. इस सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि मैं डॉक्टर कपूर की बेटी हूं. मैं अपनी मां के लिए लड़ाई क्यों नहीं करूंगी. और कौन है जो आ रहा है और चीजें ले रहा है?'

मंदिरा के संजय कपूर के मामले में बोलने को लेकर अफवाहें हैं कि वो अपने बिजनेस के डूबने के चलते भाई की दौलत में हाथ मारने की कोशिश में हैं. इस अफवाह को मंदिरा कपूर ने खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा, 'किसने कहा कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा? यही इस बुरा मामले की खूबसूरती है- मुझे रोज कुछ नई बात बोली जाती है. मैं जायदाद के लिए नहीं लड़ रही हूं, लेगेसी के लिए लड़ रही हूं. जब आपने कुछ बनाया होता है तो आपको इसकी कीमत पता होती है. जब आप बाहर खड़े होते हैं तो आपको बस मणि वैल्यू दिखती है. इस ब्रांड से हमारी इमोशनल अटैचमेंट है.'

