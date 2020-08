सुधीर मिश्रा की पोस्ट से परेशान हुए स्टार्स, पूजा भट्ट-सोनी राजदान ने दी टेस्ट कराने की सलाह

बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक, लेखक और कलाकार सुधीर मिश्रा ने जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुखाम और बुखार की खबर पोस्ट की, उनके चाहने वालों के मैसेजों की बौछार हो गई. फैन्स लेकर सेलिब्रिटीज तक सभी उनकी सेहत को लेकर फ्रिकमंद हो उठे. लेकिन इन सबके बीच दो पोस्ट जो सबसे ज्यादा गौर करने वाले रहे वो पूजा भट्ट और उनकी मां सोनी राजदान के थे.

सुधीर मिश्रा को है मां की चिंता

जब से सुशांत केस में महेश भट्ट का नाम सामने आया है तब से भट्ट फैमिली के लोग सोशल मीडिया पर बहुत कम ही एक्टिव नजर आते हैं. लेकिन इसके बावजूद पूजा भट्ट और सोनी राजदान ने ना सिर्फ सुधीर मिश्रा की सेहत पर चिंता जताई बल्कि उन्हें टेस्ट करवाने की सलाह भी दी.

Do an Antibodies test at the very least Sudhir. Please. — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) August 31, 2020

Get tested no. Could be anything. — Soni Razdan (@Soni_Razdan) August 31, 2020

Take care, Sudhir, you’re nit just a terrific film maker, but a devoted son too — Shekhar Kapur (@shekharkapur) August 31, 2020

आजतक के साथ बात करते हुए सुधीर मिश्रा ने बताया कि एक दो दिन से उन्हें जुखाम और बुखार की शिकायत थी जिसकी वजह से उन्होंने खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है. सुधीर कहते हैं, ‘दरअसल इसी साल अप्रैल में मेरे पिता जी का देहांत हुआ था. अब मुझे अपनी बुजुर्ग मां की चिंता रहती है. इसलिए मैं जुखाम और हल्के बुखार को लेकर भी डर गया था. लेकिन फिर मैंने अपने डॉक्टर दोस्त से बात की और उसने मुझे बताया कि तुम परेशान मत हो, ये कुछ नहीं ये सिर्फ खराब सीजन की वजह से हुआ होगा. तुम बस मेरी बताई हुई दवाई ले लो और आराम करो. सब ठीक हो जाएगा.’

सुधीर मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर से बात करने के बाद अब उनके दिल में सुकून है और वो आराम कर रहे हैं. क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा अपनी मां के लिए डर रहता है कि कहीं उनकी वजह से मां को कुछ ना हो.