एक्ट्रेस की वायरल हुई बाथरूम सेल्फी, रियल या फेक? बोली- हाथ जोड़कर विनती है कि...

सेलिब्रिटी प्राइवेसी और ऑनलाइन एथिक्स पर आजकल सोशल मिीडिया पर डिबेट चल रही है. तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, शायद सेलेब्स के लिए खतरनाक होती जा रही है. सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर AI जेनेरेटेड कुछ अश्लील तस्वीरें वायरल होती हैं जो किसी न किसी बड़े सेलेब की होती है.

इस बार इन अश्लील फोटोज का शिकार एक्ट्रेस श्रीलीला हुई हैं. एक्ट्रेस की कुछ पर्सनल फोटोज वायरल हो रही हैं. जिसको लेकर उनका कहना है कि वो उनकी नहीं हैं. और लोग उनकी उन फोटोज का मिसयूज कर रहे हैं. श्रीलीला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात का खुलासा किया है.

श्रीलीला की पोस्ट वायरल

श्रीलीला ने लिखा- मैं आप सभी के सामने अपने हाथ जोड़कर ये बात कह रही हूं और हर सोशल मीडिया यूजर से कहना चाहती हूं कि किसी भी तरह के AI जेनेरेटेड नॉनसेंस को सपोर्ट न करें. इस्तेमाल करने और अब्यूज करने में बड़ा फर्क होता है. तकनीक में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो जिंदगी को आसान बनाने के लिए हो रही है, न कि खराब करने के लिए, ये मेरी समझ कहती है.

दुनिया में हर लड़की किसी की बेटी है, पोती है, बहन या दोस्त है या साथी है, फिर वो चाहे आर्ट को अपना प्रोफेशन ही क्यों न चुने. हम उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जो खुशियां फैलाने में यकीन रखती है, वो भी उस आत्मविश्वास के साथ कि हम जिस वातावरण में हैं वो हमारे लिए सुरक्षित है.

ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो रही हैं और मैं उन सभी से अवगत हूं, पर कई बार शिड्यूल टाइट होने के चलते मैं चीजों को देख नहीं पाती हूं, लेकिन मैं अपने दोस्त और वेल विशर्स का धन्यवाद करती हूं कि ये बातें वो मेरे नोटिस में लेकर आए. मैंने हमेशा चीजों को एक चुटकी नमक की तरह लिया है और अपनी दुनिया को जिया है. पर मेरे लिए ये बहुत ही निराशाजनक है. मेरे कुछ दोस्त भी इस घटना से जूझ रहे हैं.

ग्रेस और डिग्निटी के साथ मैं अपनी ऑडियन्स पर भरोसा रखती हूं. मैं आप लोगों के साथ ड़ी हूं. अथॉरिटीज यहां से अपना काम शुरू करेंगी. श्रीलीला के सपोर्ट में सबसे पहले रश्मिका मंदाना आई हैं. उन्होंने एक्ट्रेस की बात में सहमति जताई है.

