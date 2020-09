बच्चे की मां की आंख में हुआ मोतियाबिंद, सोनू सूद बोले- चलो इनका इलाज कराते हैं

एक्टर सोनू सूद का मदद करने का सिलसिला जारी है. कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की मदद करने से शुरू हुआ उनका मिशन अब एक ऐसे जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है जहां पर हर बेसहारा के लिए सोनू आशा की किरण बन गए हैं. काम कोई भी हो, तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सोनू सूद हर किसी की सुध ले रहे हैं और सभी की जिंदगी में खुशियों की दस्तक करवा रहे हैं.

गरीब की मां का इलाज कराएंगे सोनू

अब सोनू सूद ने फिर अपनी दरियादिली से सभी का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर एक बच्चे ने वीडियो शेयर कर बताया कि उनकी मां की आंखों में मोतियाबिंद हैं और सही नहीं करवाया गया तो उनकी आंखें खराब हो सकती हैं. बच्चे का सिर्फ इतना कहना ही सोनू सूद को भावुक कर गया. उन्होंने बिना समय गवाए उस बच्चे की मदद करने की ठानी. उन्होंने उस बच्चे के वीडियो पर रिएक्ट करते हुए लिखा- बच्चे मां की आंख के तारे होते हैं. चलो आज आपकी मां की आंखें ठीक करते हैं. डिटेल्ज़ भेजो.

@SonuSood @Karan_Gilhotra @FcSonuSood SIR PLEASE HELP ME IN MY MOTHERS OPERATION OF CATARACTS. IT IS VERY URGENT AND IMPORTANT OTHERWISE IT WILL GET DAMAGED. SO SIR PLEASE HELP ME U ARE MY LAST HOPE ME BOHAT BESAHARA HOGAYA HU PLEASE HELP🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/Upxpvb0w2i