जब सोनू सूद ने दिया मैगजीन शूट का ऑडिशन तो हुए थे रिजेक्ट, आज हैं कवर स्टार

एक्टर सोनू सूद को आज एक रियल लाइफ सुपरहीरो माना जाता है. सोनू ने कोरोना काल में साबित करके दिखाया है कि दिल से काम करने पर शोहरत खुद आपके पीछे आती है. आज सोनू सूद 24 घंटे जरूरतमंदों की मदद करने में लगे हुए हैं. इसके फल के रूप में उन्हें खूब दुआएं और फेम भी मिल रहा है. सोनू सूद को मशहूर मैगजीन स्टारडस्ट के अप्रैल इशू के कवर पर देखा गया है. अपने कवर की फोटो शेयर करते हुए सोनू सूद ने अपने अभी तक के सफर पर बात की.

मैगजीन ने किया सोनू को रिजेक्ट, आज कवर पर छाए

सोनू सूद ने ट्विटर पर स्टारडस्ट मैगजीन के अप्रैल कवर को शेयर किया. इस कवर फोटो में सोनू सूद पोज करते नजर आ रहे हैं. नीचे लिखा है - क्या 'रियल' हीरो सोनू सूद ने दूसरे 'रील' हीरोज से मार्च छीन लिया है? इस फोटो को शेयर करते हुए सोनू सूद ने बताया कि कैसे सालों पहले उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पर आने के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन रिजेक्ट हो गए थे.

There was a day when I had sent my pictures from Punjab for an audition of Stardust, but got rejected.

Today want to thank Stardust for this lovely cover.

Humbled ❣️🙏

@sumita11 @Stardust_Magna @vedishnaidu @ashok_dhamankar pic.twitter.com/lQj6CLgxg3