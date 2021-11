नेशनल अवॉर्ड विनर कोरियोग्राफर के पास नहीं थे कोरोना का इलाज कराने के रुपये, Sonu Sood ने की मदद

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की दरियादिली लोगों के सामने किसी ना किसी रूप में आती रहती है. एक्टर ने कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान से ही लोगों की मदद करने का जिम्मा उठाया था. एक्टर अभी भी अपने उस काम को पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं और वे अपनी तरफ से लोगों की मदद करने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और अभी भी साउथ के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कोरोना के बढ़ते केसेज चिंता का सबब बने हुए हैं. कुछ समय पहले ही कमल हासन के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई. अब एक कोरियोग्राफर भी कोरोना की चपेट में आ गया जिसकी मदद सोनू सूद ने की.

मदद को आगे आए सोनू सूद

COVID-19 से जूझ रहे 72 वर्षीय कोरियोग्राफर के शिवशंकर की हालत बहुत नाजुक थी. उनके पास इलाज के रुपये नहीं थे. साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पीआर कन्सलटेंट वामसी काका की ओर से एक लेख लिखा गया जिसमें सोनू सूद को टैग किया गया. नोट में शिवशंकर की माली हालत और उनकी सेहत के बारे में बताया गया था. जब सोनू सूद को इस बारे में पता चला कि कोरियोग्राफर के पास इलाज के पैसे नहीं हैं तो उन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया.

Iam already in touch with the family,

Will try my best to save his life 🙏 https://t.co/ZRdx7roPOl