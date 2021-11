Antim Box Office Collection Day 1: सलमान खान के लिए बॉक्स ऑफिस से बुरी खबर, उम्मीदों से बहुत दूर रह गई अंतिम

सलमान खान और आयुष शर्मा स्टारर फिल्म ‘अंतिम: द फाइनल ट्रुथ’ 26 नवंबर को रिलीज हुई. एक्शन और ड्रामा से भरपूर इस फिल्म का इंतजार फैंस को बेसब्री से था. सलमान खान ने फिल्म 'अंतिम' का जमकर प्रमोशन भी किया. 'अंतिम' को लेकर सलमान खान के साथ-साथ ट्रेड एनालिस्ट्स को भी अच्छी कमाई की उम्मीद थी. लेकिन यह फिल्म अपने पहले दिन बड़ा कलेक्शन करने में नाकाम हो गई है.

उम्मीद से कम रही 'अंतिम' की कमाई

सलमान खान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए माना जा रहा था कि ‘अंतिम: द फाइनल ट्रुथ’ सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी. हालांकि ऐसा नहीं हो पाया है. फैंस और क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू मिलने के बावजूद फिल्म की शुरुआत धीमी हुई है. बॉक्स ऑफिस इंडिया वेबसाइट के मुताबिक, ‘अंतिम’ ने 4.25 से 4.50 करोड़ तक का कलेक्शन अपने ओपनिंग डे पर किया है. हालांकि माना जा रहा है कि फिल्म वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन कर सकती है.

#OneWordReview...#Antim: POWER-PACKED.

Rating: ⭐️⭐⭐½

A gangster drama that keeps you hooked for most parts… Although it banks on an oft-repeated plot, the twists and turns + #SalmanKhan’s character + #AayushSharma’s act + stunning finale are aces. #AntimReview pic.twitter.com/Fr0ialTW75