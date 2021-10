सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद Shehnaaz Gill ने की काम पर वापसी, वायरल हुआ वीडियो

टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद से उनकी दोस्त और एक्ट्रेस शहनाज गिल गायब थीं. सिद्धार्थ के यूं अचानक चले जाने से शहनाज पूरी तरह टूट गई थीं. एक्टर के अंतिम संस्कार के दौरान शहनाज गिल को काफी बुरी हालत में रोते-बिलखते देखा गया था. अब सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के एक महीने बाद शहनाज ने काम पर वापसी कर ली है.

शहनाज ने की दिलजीत की पिटाई

शहनाज गिल जल्द ही दिलजीत दोसांझ के साथ पंजाबी फिल्म ‘हौंसला रख’ में नजर आने वाली हैं. फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताया था कि वह जल्द ही काम पर वापसी करने वाली हैं. ऐसे में लगता है शहनाज काम पर वापस लौट आई हैं. दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा संग शहनाज गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो फिल्म 'हौंसला रख' के प्रमोशन का है. इसमें दिलजीत और सोनम फिल्म 'हौंसला रख' के सीन को री-क्रिएट करते नजर आ रहे हैं. इसमें शहनाज की एंट्री होती है और वह दिलजीत को टेडी बियर से मारने लगती हैं. वीडियो के आखिर में शहनाज और सोनम दोनों ही दिलजीत को जमकर पिटाई करती हैं. वीडियो में शहनाज पोलका डॉट्स ड्रेस के साथ हाई बूट्स पहने हैं.

“People who laugh the most, cry the hardest. The people who smile the brightest, feel the deepest pain. The people who are quiet have biggest heart” No matter how hard is #ShehnaazGill will shine brightest. Patience, tolerance & hard work is her mantra.

HONSLA RAKH SHEHNAAZ — ✨ Sue ✨ (@Sue_Only1) October 7, 2021

Take a bow, lovely 1 .Because you’re tired& still you’re doing it. You’re feeling empty & still you’re giving it ur best. You’re unsure of alot & still you’re being it. You got hit hard &still you’re healing it. Ur Eyes dried & still you’re dreaming it.



HONSLA RAKH SHEHNAAZ pic.twitter.com/u09aV9h89Z — Shehnaaz_khushi✨🔮 HBD twinkle ❤️🕊 (@Kushi01282750) October 7, 2021

Her talent & hardwork speaks volumes. You can actually see the growth in her work, not just acting but everything she steps into be it her transformation, her language & communication skills, modelling, her singing or dancing skills... SHE'S IN IT TO EXCEL!

HONSLA RAKH SHEHNAAZ pic.twitter.com/aMlupkRM8l — M✨Shehnaaz Sidharth Shukla❤ (@Meenakshidubey1) October 7, 2021

शहनाज की वापसी से फैंस हुए खुश

दिलजीत के पोस्ट किए इस वीडियो में शहनाज गिल को देखकर उनके फैंस बेहद खुद हैं. एक महीन बार फैंस को शहनाज के दीदार हुए हैं. ऐसे में उनका हौसला फैंस बढ़ा रहे है. फिल्म 'हौंसला रख' की बात करें तो ये 15 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. फिल्म में दिलजीत के साथ शहनाज और सोनम बाजवा लीड रोल में नजर आने वाली हैं. इसमें पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल का बेटा भी नजर आएगा. हौंसला रख के प्रमोशनल सॉन्ग को शूट करने के लिए शहनाज ने काम पर वापसी की है.