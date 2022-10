शहंशाह अमिताभ बच्चन के नाम बादशाह शाहरुख खान की पोस्ट- हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन का भी करते रहें मनोरंजन

अमिताभ बच्चन आज अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं. ये साल उनके लिए कई मायनों में खास है. वो अपने जीवन का गोल्डन पीरियड को एंजॉय कर रहे हैं. इस मौके पर उन्हें दुनियाभर से लोगों ने बधाई दी. फैंस का जमावड़ा उनके घर के बाहर लगा रहा. वहीं अब इस लिविंग लेजेंड को बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने भी बधाई संदेश दिया है. शाहरुख ने ट्वीट कर उनसे बहुत कुछ सीखने की बात कही है.

शाहरुख खान ने किया ट्वीट

शाहरुख अमिताभ बच्चन के परिवार के करीबियों में गिने जाते हैं. तो भला ऐसे में बिग बी को विश करने के लिए वो कैसे पीछे रह सकते थे. शाहरुख खान ने 3 सेकेंड के एक वीडियो के साथ अमिताभ को प्यारा सा मैसेज लिखा. शाहरुख ने ट्विट किया- एक बात जो इन महान इंसान, एक्टर, सुपरस्टार, पिता और सबसे अच्छे इंसान से सीखने लायक है, वो ये कि कभी पीछे नहीं हटना है. पीछे ना हटकर...इससे सीखो...अपना पद ऊंचा करेगा और फिर से अपने आप को बार-बार लॉन्च करो और हमेशा करते रहो. मेरी दुआ है आप हमेशा स्वस्थ रहें और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन का मनोरंजन भी करते रहें. लव यू सर!

One thing to learn from this great man, actor, superstar, father and superhuman is to never back away….instead learn….level up and launch again and again….forever. May you always be healthy and entertain our grand children also. Love you sir @SrBachchan pic.twitter.com/2biJ6bK9xU — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 11, 2022

मुरीद हुए फैंस

इस प्यारे से मैसेज के साथ शाहरुख ने एक छोटा-सा 3 सेकेंड का वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में शाहरुख के साथ अमिताभ गाना गाते दिख रहे हैं. दोनों सुपरस्टार जो गाना गाना इस वीडियो में गा रहे हैं, 'एक दूसरे से करते हैं प्यार हम' ये अमिताभ बच्चन की ही फिल्म 'हम' का है. दोनों ही बॉलीवुड के महान कलाकारों में गिने जाते हैं. शाहरुख और अमिताभ को एक फ्रेम में देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. शाहरुख के इस लवेबल मैसेज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं कमेंट कर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा- इससे सुंदर दुआ और कोई हो ही नही सकती थी. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा- दो लेजेंड्स एक फ्रेम में...आप दोनों की लंबी उम्र की कामना करता हूं. शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दोनों की ही पॉपुलैरिटी दुनियाभर में है. दोनों ही लोगों के फेवरेट माने जाते हैं. ये जहां भी जाते हैं, लोगों का हुजुम उमड़ पड़ता है, इन्हें देखने के लिए.

Ameen ✨ What a beautiful birthday wish Shah… you always have a way with words - the sentiment always reaches directly to our hearts. Lots of love to you Shah ♾♥️ pic.twitter.com/oxunoAUryC — Samina ✨ (@SRKsSamina_) October 11, 2022

Two legends in one frame.#HappyBirthdayAmitabhBachchan

Wishing you many more happy years 🎂💐 pic.twitter.com/ns06mdTRev — LindiArt (@Misty4SRK) October 11, 2022

Two favorites in one video

Happy Birthday Bachchan Sahab — RAJEV PAUL (@Rajev_Paul) October 11, 2022

2 Game Changers of indian cinema together!



Happy Birthday Amitabh Bachchan sir❤️

Love you @iamsrk pic.twitter.com/Npr7Ir7kz4 — NTR Trolls⚡ (@TARock_Trolls) October 11, 2022

वर्कफ्रंट की बात करें तो, आमिताभ बच्चन इन दिनों टीवी के जरिए सभी का दिल जीत रहे हैं. वो कौन बनेगा करोड़पति के 14वें एपिसोड को होस्ट करते नजर आ रहे हैं. वहीं उनके खाते में द इंटर्न, प्रोजेक्ट के, ऊंचाई, तेरा यार हूं मैं और आंखें 2 जैसी फिल्में हैं. अमिताभ हाल ही में ब्रह्मास्त्र में भी नजर आए थे. इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान भी थे, जो वानरअस्त्र के कैमियो में दिखे थे. फिलहाल उनकी तीन फिल्में बैक-टू-बैक लाइन अप हैं. जिसमें जवान, पठान और डंकी शामिल है.