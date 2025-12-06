'मुझे आइडिया नहीं था...' DDLJ के 30 साल पूरे होने पर बोले शाहरुख, काजोल भी हुईं इमोशनल

बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में शाहरुख खान और काजोल की 1995 में आई 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' भी आती है. इस फिल्म ने कई लोगों को रोमांस और फैमिली वैल्यूज सिखाए हैं. ये फिल्म आदित्य चोपड़ा के फिल्मी करियर की शुरुआत थी, जिसका आगाज सबसे शानदार तरीके से हुआ था.

DDLJ के 30 साल पूरे होने पर क्या बोले शाहरुख-काजोल?

DDLJ जब रिलीज हुई, तब ये थिएटर्स में खूब चली. इस फिल्म ने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स किए थे. ये इंडियन सिनेमा की सबसे लंबे समय तक एक ही थिएटर में चलने वाली फिल्म बनी, जो मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में 900 हफ्ते यानी लगभग 27 सालों से चली आ रही है. अब चूंकि फिल्म ने 30 साल पूरे किए हैं, तो इस खास मौके पर लंदन में शाहरुख-काजोल के किरदार 'राज-सिमरन' का स्टैच्यू बना जिसका उदघाटन खुद दोनों एक्टर्स ने किया.

इस खास मौके पर शाहरुख और काजोल ने अपनी फिल्म के बारे में भी बात की. शाहरुख ने कहा, 'हमें इस फिल्म की ग्रेटनेस का अंदाजा नहीं था. आप जानते हैं, यही इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा है, क्योंकि हमने इसे किसी छुट्टी की तरह शूट किया था. हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये ऐसी बन जाएगी. हम बहुत लकी और ग्रेटफुल हैं कि हम इस तरह के सिनेमा का हिस्सा हैं.'

काजोल ने भी DDLJ की सक्सेस पर खुशी जताई और कहा, '30 साल हो गए हैं और हमें ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ये ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि दुनियाभर में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है. ये असलीयत में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गई है. इसलिए हम इसका हिस्सा बनकर बहुत एक्साइटेड हैं. मुझे नहीं पता कि हम इसका क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं. लेकिन हम लेना चाहेंगे. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 30 साल बाद ये फिल्म क्या रंग लाएगी. डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने तो बस इतना कहा था कि बस मेरी पिक्चर हिट हो जाए.'

बात करें शाहरुख खान के प्रोजेक्ट्स की, तो एक्टर इन दिनों अपनी फिल्म 'किंग' की शूटिंग में बिजी हैं. उन्होंने अपने बर्थडे पर फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज किया, जिसमें टाइटल और उनका लुक रिवील किया गया.

