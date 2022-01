जब शाहरुख खान के नाम पर‍ मिला डिस्काउंट, वायरल हुआ किंग खान से जुड़ा किस्सा

शाहरुख खान को ऐसे ही नहीं 'किंग खान' कहा जाता है. दुन‍ियाभर में शाहरुख करोड़ों दिलों पर राज करते हैं. उनकी फिल्में देखने के लिए लंबी लाइन लगती है. एक्टर कहीं भी जाते हैं, उन्हें देखने दूर-दूर से लोग आते हैं. शाहरुख के फैंस उन्हें इतना चाहते हैं कि उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं. ऐसा ही एक वाकया हाल ही में देखने को मिला जब मिस्त्र के एक फैन ने ब‍िना एडवांस पेमेंट के एक इंड‍ियन प्रोफेशर की फ्लाइट बुक कर दी.

प्रोफेसर ने ट्वीट कर शाहरुख के फैन की इस भरोसे की तारीफ की है. प्रोफेसर ने बताया- 'एक ट्रैवल एजेंट को मिस्त्र (Egypt) में पैसे ट्रांसफर करने थे. लेक‍िन ट्रांसफर करने में दिक्कत हो रही थी. उन्होंने कहा- आप शाहरुख खान के देश से हैं, मैं आप पर भरोसा करता हूं. किसी और जगह के लिए शायद ही मैं ऐसा करता, पर शाहरुख खान के लिए कुछ भी करूंगा. और उसने कर दिया!' प्रोफेसर ने ताज की इमोजी के साथ शाहरुख खान को किंग भी बताया है.

Corona in Bollywod: एक्टर John Abraham और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव, क्वारनटीन हुआ कपल

Needed to transfer money to a travel agent in Egypt. Was having problems with the transfer. He said: you are from the country of @iamsrk. I trust you. I will make the booking, you pay me later. For anywhere else, I wouldn't do this. But anything for @iamsrk. & he did!#SRK is 👑