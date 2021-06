अगले हफ्ते से शुरू होगी शाहरुख- दीपिका की फिल्म पठान की शूटिंग, 10 दिन का होगा शेड्यूल!

एक्टर शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर खबरों में रहते हैं. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण फीमेल लीड में हैं. 12 अप्रैल को फिल्म की शूटिंग को दो दिन का ब्रेक दिया गया था. हालांकि, जनता कर्फ्यू के कारण फिल्म की शूटिंग फिर शुरू नहीं हो पाई. अब रिपोर्ट्स हैं कि अगले हफ्ते से फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हो सकती है.

मुंबई में होगी शूटिंग

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, ये 10 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा, जो कि मुंबई में होगा. टीम ने बायो बबल शूट करने का प्लान किया है और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, उसे ही सेट पर आने दिया जाएगा. फिल्म का इंटरनेशनल शेड्यूल अभी भी पेंडिंग है, जो कि बाद में किया जाएगा. टीम फिल्म की शूटिंग छोटे-छोटे टुकड़ों में करने की प्लानिंग कर रही है.



इस फिल्म में शाहरुख और दीपिका के साथ-साथ जॉन अब्राहम भी लीड रोल में हैं. स्पेशल कैमियो रोल के लिए सलमान खान को भी लिया जाएगा, जहां वो शाहरुख खान की मदद करते दिखेंगे.



इसके अलावा शाहरुख खान के राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म करने की खबरें भी हैं. इसमें तापसी पन्नू को लीड रोल के लिए कास्ट किए जाने की रिपोर्ट्स हैं. हालांकि, शुक्रवार को Ask Me Anything सेशन में जब एक फैन ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा- बस मैं उन्हें ही कॉल करके रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं. वो लेट तक सोते हैं.

बता दें कि पिछली बार शाहरुख खान फिल्म जीरो में दिखे थे. इसे आनंद एल राय ने बनाया था. शाहरुख और दीपिका की बात करें तो उन्हें फिल्म हैप्पी न्यू ईयर और ओम शांति ओम में देखा गया था.