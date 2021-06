15 मिनट पहले टूटा है दिल, क्या करूं? रोमांस किंग शाहरुख खान ने बताया इलाज

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अक्सर अपने फैंस से जुड़ते और बातचीत करते हैं. गुरूवार देर रात उन्होंने एक बार फिर फैंस के साथ बातें कीं. ट्विटर पर #AskSRK चल रहा था, जिसमें यूजर्स शाहरुख खान से सवाल किए और किंग खान उनके जवाब दिए.

ऐसे में एक यूजर ने शाहरुख खान से उनकी हेल्थ के बारे में पूछा. यूजर ने लिखा - 'आपका स्वास्थ्य कैसा है?' इसके जवाब में शाहरुख खान बोले - 'जॉन अब्राहम जैसा बेहतरीन तो नहीं है लेकिन मैं खुद का ख्याल रख रहा हूं...हाहा.'

Not as amazing as John Abraham but holding my own…ha ha https://t.co/fWZGQpVAyH — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 25, 2021

शाहरुख ने फैंस को दी सलाह

इसके अलावा यूजर्स ने शाहरुख खान से उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा तो वहीं कुछ ने उनसे पर्सनल राय मांगी. एक यूजर ने लिखा - सर मुझे प्लीज खाली समय में या लॉकडाउन में पढ़ने के लिए कोई किताब बताएं.' इसपर शाहरुख ने जवाब दिया - 'हैरी पॉटर सीरीज दोबारा पढ़ो.' इसके अलावा उन्होंने एक फैन को पॉजिटिव रहने का तरीका भी समझाया.

Restart Harry Potter series https://t.co/ZEEpvbjZol — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 25, 2021

Don’t listen to negativity around you and believe in yourself https://t.co/rYjbrhRu7t — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 25, 2021

जब सलमान खान और शाहरुख खान के झगड़े की सामने आई थी असली वजह, यह था पूरा मामला

वहीं एक अन्य यूजर ने बताया कि उसका दिल टूट गया है. उसे पूछा कि दिल टूटने के बाद कैसे उससे आगे बढ़ा जा सकता है? 15 मिनट पहले ही दिल टूटा है.

इसपर शाहरुख खान ने कहा - आप कभी इसे भुला नहीं सकते...इसे अपने यादों में रखें और अपने दुख से सीख लें. आगे चलकर यही आपको ताकतवर बनाएगी.

You can never overcome it….keep it as a memory and learn from the sadness will make u stronger https://t.co/lNuCcQlcek — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 25, 2021

Some very masaaledaar movies… https://t.co/l2w0vO2exn — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 25, 2021

Nahi yaar ab toh bahut saari movies hi aayengi. https://t.co/68m7zasmvY — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 25, 2021

Just going to call him and request him….he sleeps late!! https://t.co/9ONJx8EhuX — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 25, 2021

इस फिल्म से कर रहे किंग खान वापसी

शाहरुख खान ने इस बातचीत में बताया कि उनकी कई फिल्में जल्द आने वाली हैं. साथ ही उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज में कई मसालेदार फिल्में बन रही हैं. शाहरुख के प्रोजेक्ट की बात करें तो वह फिल्म पठान में नजर आने वाले हैं. यश राज की इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम भी होंगे.