Rishi Sunak: अमिताभ को लगे कूल, नीतू कपूर को फील हुआ थ्रिल, ऋषि सुनक के ब्रिटेन का PM बनने पर सेलेब्स ने दी बधाई

ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय मूल का नागरिक प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहा है. ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारवंशी प्रधानमंत्री बनेंगे. जब से इस बात का ऐलान हुआ है, भारत में खुशी की लहर दौड़ गई है. इस बात पर हर कोई गर्व कर रहा है और ऋषि सुनक को बधाई दे रहा है. अब बात अगर बधाई की है तो ऐसे में भला हमारा बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है. कई सेलेब्स ने ट्वीट कर ऋषि को पीएम बनने पर बधाई दी. वहीं इन दिनों एक पुरानी तस्वीर भी वायरल हो रही है.

वायरल हुई थ्रोबैक फोटो

म्यूजिशियन अयान अली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की. इस फोटो में अयान के साथ ऋषि सुनक, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर, उनके बिजनेसमैन पति आनंद आहूजा, फिल्म मेकर शेखर कपूर समेत कई लोग नजर आ रहे हैं. इस फोटो को शेयर कर अयान ने ऋषि को बधाई दी और लिखा- 'बहुत-बहुत बधाई प्रधानमंत्री को' और ऋषि सुनक को टैग किया है.

अमिताभ ने दी बधाई

वहीं बॉलीवुड सेलेब्स से भी बधाईयों का तांता लग गया है. ऋषि राज सुनक के प्रधानमंत्री घोषित होते ही हर कोई गर्व से फूल गया है. अमिताभ बच्चन से लेकर नीतू कपूर तक हर किसी ने सोशल मीडिया पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया. अमिताभ बच्चन ने अपनी एक कूल सी फोटो शेयर की. इस फोटो में अमिताभ ग्रे कलर के ट्रैक सूट में नजर आ रहे हैं. बिंदास अंदाज में सिर पर हूडी पहने बिग बी ने कैप्शन लिखा- जय भारत, आखिरकार यूके को ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है जो अपनी मातृ भूमि से ताल्लुक रखता है.

नीतू को याद आए पति-ससुर

लेजेंड्री एक्ट्रेस नीतू कपूर ने ऋषि सुनक की फोटो को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. फोटो शेयर कर नीतू ने कैप्शन लिखा- ऋषि राज सुनक नाम से ही थ्रिल्स का एहसास हो रहा है. नीतू ने इस नाम को अपने पति के नाम से जोड़ा. दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर जो कि राज कपूर के बेटे थे, और बॉलीवुड के लेजेंड्री एक्टर्स में से एक माने जाते थे.

पहले हिंदू प्रधानमंत्री घोषित

वहीं फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया- ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री को बधाई. साउथ एक्टर चिरंजीवी ने इस बड़े अपडेट पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया और लिखा- किसने सोचा था, जब भारत ब्रिटिश से अपना 75वां आजादी का साल सेलिब्रेट करेगा, तब ब्रिटेन को एक भारतीय मूल का प्रधानमंत्री मिलेगा.

शेखर को याद आया भेदभाव

फिल्ममेकर शेखर कपूर भी इस बात से खासे इम्प्रेस नजर आए. गर्व फील करते हुए शेखर ने ट्वीट किया और लिखा- जब मैं पहली बार एक छात्र के तौर पर यूके गया था तो भारतीयों को ज्यादातर हेथ्रो एयरपोर्ट या किसी शॉप के कॉर्नर पर झाड़ू लगाते देखता था. मेरे फ्रेंड्स मुझे यूं ही अब्दुल बुला देते थे. मेरी पिटाई भी की गई थी क्योंकि मैंने एक व्हाइट लड़की के साथ बाहर जाने की हिम्मत की थी. धन्यवाद ऋषि सुनक आपने इस सोच पर अंत लगाया है.

When I first went to the Uk as a student, Indians were most likely seen sweeping the floors at Heathrow. Or corner shops. My friends randomly called me Abdul, and was beaten up because I dared go out with a white girl.



Thank you #RishiSunak you are part of a huge global shift