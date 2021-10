ड्रग्स केस में सलाखों के पीछे Aryan Khan, Rhea Chakraborty ने शेयर किया cryptic पोस्ट

सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में फंसे हैं. साल 2020 में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को भी एनसीबी ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था. आर्यन की तरह रिया को भी सलाखों के पीछे रहना पड़ा था. आज आर्यन खान की बेल पर सुनवाई होनी है. इससे पहले रिया ने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट डाली है जिसे आर्यन से कनेक्ट किया जा रहा है.

रिया चक्रवर्ती का cryptic मैसज, लिखी ये बात

रिया चक्रवर्ती ने इस्टा स्टोरी पर लिखा- Grow through what you go through.हालांकि अब रिया ने इस स्टोरी को प्रोफाइल से डिलीट कर दिया है. पिछले साल की ही बात है जब रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके परिवार ने गंभीर आरोप लगाए थे. रिया ही नहीं उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को भी एनसीबी ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था. भाई-बहन को कई रातें जेल में काटनी पड़ी थी. फिलहाल रिया और शोविक दोनों ही जमानत पर बाहर हैं.

बात करें आर्यन खान की तो उनकी बेल के लिए तभी से कोशिशें की जा रही हैं, जबसे एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. लेकिन अभी तक आर्यन के वकील उन्हें बेल दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाए. हालांकि आर्यन खान के पास से एनसीबी को ना ही ड्रग्स मिले थे और ना ही कोई कैश, फिर भी आर्यन को बेल दिलाने के लिए उनके वकील का काफी मशक्कत करनी पड़ रही है.

यहां आर्यन खान जेल में हैं, वहां मन्नत में उनके पेरेंट्स शाहरुख खान और गौरी खान का बुरा हाल है. बेटे को जेल से छुड़ाने की वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर किंग खान के फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. मन्नत के बाहर आकर भी लोग शाहरुख खान का इस मुश्किल घड़ी में सपोर्ट कर रहे हैं. आर्यन की गिरफ्तारी पर कई सेलेब्स ने विरोध जताया है. तनीषा मुखर्जी ने इसे हैरेसमेंट करार दिया है.