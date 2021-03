भाई शोविक संग एयरपोर्ट पर नजर आईं रिया चक्रवर्ती, टीशर्ट पर लिखा था- मर्द बनो

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती रविवार को अपने पिता इंद्रजीत और भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आईं. उन्होंने व्हाइट कलर की एक ओवरसाइज हुडी पहनी हुई थी जिस पर लिखा था- मर्द बनो. ऐसा पहली बार नहीं है जब रिया किसी स्ट्रॉन्ग मैसेज वाली टीशर्ट के साथ नजर आई हैं. पिछले साल सितंबर में भी रिया इसी तरह के स्ट्रॉन्ग मैसेज वाली टीशर्ट पहने नजर आई थीं जिसके बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी.

उन दिनों जो टीशर्ट पहने रिया नजर आई थीं उस पर लिखा था कि Roses are red, violets are blue, Let’s smash patriarchy, Me and you. सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही रिया सोशल मीडिया पर पूरी तरह से इन-एक्टिव हैं. हालांकि वह जल्द ही एक बार फिर से बॉलीवुड में वापसी कर सकती हैं. फिल्ममेकर रूमी जाफरी ने बीते दिनों इस बात की पुष्टि की थी कि रिया जल्द ही उनकी फिल्म के जरिए बॉलीवुड में री-एंट्री करेंगी.

स्पॉटबॉय के साथ बातचीत में रिया ने कहा, "रिया अगले साल अपने काम पर वापसी करेगी. वह सब छोड़ चुकी थी और बहुत खामोश थी. बहुत बोलती नहीं थी. जो कुछ उसने कहा है उसके बाद इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता. गर्मी और धूल थोड़ी बैठ जाए. मुझे यकीन है कि रिया के पास कहने के लिए बहुत कुछ है." बता दें कि रिया के रूमी जाफरी की फिल्म चेहरे में नजर आने की बात कही जा रही थी.

पोस्टर में नहीं मिली रिया को जगह

हालांकि बीते दिनों जब फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया तो उसमें रिया नजर नहीं आईं. माना ये भी जा रहा है कि मेकर्स फिल्म को किसी भी तरह के विवादों से बचाए रखने के लिए रिया को पोस्टर में जगह नहीं दे रहे हैं. देखना होगा कि टीजर या ट्रेलर में रिया चक्रवर्ती को दिखाया जाता है या नहीं. बता दें कि रिया पर सुशांत की मौत के मामले में कई गंभीर आरोप लगे थे. हालांकि अब तक उन पर सुशांत की मौत से जुड़ा कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है.