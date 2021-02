कंगना को बताया गया अनपढ़, एक्ट्रेस का जवाब- मेरे ट्वीट हाई IQ वालों के लिए

एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने विरोधियों को हमेशा मुंहतोड़ जवाब देने में विश्वास रखती हैं. कई मौकों पर इस गुस्से की वजह से उनके ट्वीट्स में ऐसी तल्खी देखने को मिलती है कि सामने वाले को जवाब देना भी मुश्किल साबित हो जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर कंगना के ज्ञान को लेकर कई तरह के सवाल उठा दिए गए. उन्हें अनपढ़ तक करार दिया गया. ऐसे में कंगना रनौत ने भी अपने चित-परिचित अंदाज में ही उस आलोचना का जवाब दिया.

कंगना क्यों बोलीं- मेरे ट्वीट हाई IQ वालों के लिए?

कंगना ने तंज कसते हुए कह दिया कि उनके ट्वीट्स तो सिर्फ और सिर्फ हाई IQ वालों के लिए होते हैं. ट्वीट में कंगना ने लिखा- मेरे ट्वीट तो सिर्फ हाई IQ वालों के लिए होते हैं. मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं हर कठपुतली को ऐसे ही समझाती रहूंगी. मेरे पास टाइम और शब्द दोनों सीमित हैं. और वैसे भी तुम किस बात से इतना उत्साहित हो रहे हो? ये तुम्हारे बारे में नहीं लिखा है. वैसे भी रेड इंडियन्स का क्या? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ब्रैंडो एक मूल अमेरिकी हैं.

And my tweets are only for high intellect/IQ people, I can’t sit and explain to every dummy, there are limited words and time,fools like you get excited for what? It’s not for you, and what about red Indians? You don’t know Brando is a Native American you chillar ... — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 27, 2021

कंगना को किसने बता दिया अनपढ़?

अब मालूम हो कि कंगना की तरफ से ये सब तब कहा गया था जब लेखक असीम छाबड़ा ने उन्हे बेवकूफ और अनपढ़ करार दिया. उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा था- ये महिला इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हैं. वो communists शब्द का ठीक से इस्तेमाल कर लें, बहुत है. लेकिन ये तो बिल्कुल ही दिशाहीन दिखती हैं, अनपढ़ हैं. इन्हें लगता है कि ये सब जानती हैं. मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कंगना ने रेड इंडियन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है.

What a bewkoof this woman is! It’s enough that she can spell “communists.” But she’s the best example of truly clueless, uneducated, stupid human being who believes she knows everything! I still haven’t recovered from her use of the term “red Indians!” https://t.co/xS7TMTkPoo — Aseem Chhabra (@chhabs) February 27, 2021

कंगना के कौन से ट्वीट पर बवाल?

असीम छाबड़ा की तरफ से भी ये ट्वीट कंगना के उस बयान पर दिया गया था जहां पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों पर सवाल खड़े किए थे. कंगना ने लिखा था- ट्रंप ने तो विदेशी धरती से अपनी सेना हटाई थी. उन्होंने कहा था कि अमेरिका को मोरल पुलिसिंग करने का कोई अधिकार नहीं है. लेकिन जैसे ही अब वामपंथियों को सत्ता मिली, ट्रंप की आवाज को मार दिया गया और वे इरान की स्थिति पर हंस रहे हैं. बुहत जल्द आपकी भी बारी आने वाली है. कंगना के इसी ट्वीट पर काफी बवाल और प्रतिक्रिया देखने को मिली.

Trump pulled back American troops from foreign territories, he famously said America has no right to moral police the world. The minute communists got power, Trump’s voice was killed and now they are out for blood, laugh at Iran but soon will be your turn. https://t.co/0r5Uk0nahP — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 26, 2021

वैसे ये पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत की तरफ से किसी संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह ट्वीट किए गए हों. इससे पहले भी कई ऐसे मौके देखने को मिले हैं जहां पर उनके बयान पर जमकर राजनीति भी हुई है और कई बार तो विवाद भी खड़े होते दिखे हैं.