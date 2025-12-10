scorecardresearch
 
बॉक्स ऑफिस पर 150 cr के पार 'धुरंधर', OTT राइट्स के लिए इतने करोड़ में हुई डील

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार कर लिया है. खबरें हैं कि नेटफ्लिक्स ने दोनों पार्ट्स के डिजिटल राइट्स 130 करोड़ में खरीदे हैं. फिल्म का सेकंड पार्ट अगले साल मार्च में रिलीज किया जाएगा.

'धुरंधर' में रणवीर सिंह की दमदार परफॉर्मेंस (Photo: Screengrab)
'धुरंधर' में रणवीर सिंह की दमदार परफॉर्मेंस (Photo: Screengrab)

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन स्टारर मूवी धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. हर दिन ये मूवी करोड़ों का बिजनेस कर रही है. धुरंधर ने अभी तक 150 करोड़ का इंडिया में कारोबार कर लिया है. पॉजिटिव वर्ड माउथ का इसे फायदा मिला है. लंबे समय बाद रणवीर सिंह को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट मिली है.

कितने में बिके धुरंधर के डिजिटल राइट्स?

फिल्म के ओटीटी स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं. जानकारी के मुताबिक, नेटफ्लिक्स ने धुरंधर के दोनों पार्ट्स को 130 करोड़ में खरीदा है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, नेटफ्लिक्स ने धुरंधर के दोनों पार्ट्स के स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए 130 करोड़ दिए हैं. मतलब करीबन 65 करोड़ एक पार्ट के लिए दिए. सूत्रों के अनुसार, आज के समय में जब OTT की कीमतें काफी नीचे आ गई हैं, उसे देखते हुए ये बहुत बड़ी रकम है. ये रणवीर सिंह के लिए भी बहुत बड़ी डील है, क्योंकि ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी OTT डील है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जनता के बीच छाई धुरंधर

धुरंधर 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म के हर किरदार ने अपने काम से दर्शकों को इंप्रेस किया है. धुरंधर के सेकंड पार्ट की पुष्टि हो चुकी है. इसे 19 मार्च 2026 में रिलीज किया जाएगा. धुरंधर एक स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है. आने वाले शुक्रवार को धुरंधर की टक्कर कपिल शर्मा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' से होगी. हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि रणवीर की फिल्म को इस मूवी की रिलीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. हां, कपिल की फिल्म के बिजनेस को जरूर झटका लग सकता है. 

धुरंधर में रणवीर सिंह की जोड़ी उनसे 20 साल छोटी सारा अर्जुन संग बनी है. सारा साउथ इंडस्ट्री के स्टार राज अर्जुन की बेटी हैं. वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में पहले भी काम कर चुकी हैं. अब बतौर लीड एक्ट्रेस वो सिल्वर स्क्रीन पर छा गई हैं. धुरंधर में उन्होंने भी शानदार काम किया है. उम्र में बड़े रणवीर संग उनकी केमिस्ट्री को पसंद किया जा रहा है.

