'एंग्जाइटी क्वीन हैं अनुष्का', Ranbir Kapoor के पुराने वीडियो पर भड़का यूजर्स का गुस्सा

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा आपस में बिंदास कैमिस्ट्री शेयर करते हैं. कई इंटरव्यूज के दौरान दोनों को एक साथ बेहद कम्फर्ट जोन स्पॉट किया गया है. दोनों अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं. अक्सर ही इंटरव्यू के दौरान रणबीर अनुष्का को टीज करते दिखाई देते हैं और फैंस इनकी मस्ती को पसंद भी करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है. इन दिनों एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां रणबीर अनुष्का का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं. इस बार ये वीडियो फैंस के गले नहीं उतर रहा है. सोशल मीडिया में रणबीर इस वीडियो के लिए जमकर ट्रोल हो रहे है.

अनुष्का को है मेंटल इशू!

वीडियो एक पुराने इंटरव्यू का है, जहां रणबीर और अनुष्का दोनों ही मस्ती के मूड में हैं. लेकिन रणबीर अनुष्का के मेंटल हेल्थ के सीक्रेट्स को सबके सामने उजागर कर देते हैं! रणबीर बताते हैं कि अनुष्का को क्या मेंटल प्रॉब्लम है. 'अनुष्का एक एंग्जाइटी क्वीन हैं, वो अकसर इसके लिए दवाई भी लेती हैं. यही नहीं इसे तो बात करने के लिए भी दवाई खानी पड़ती है.' जिसके बाद अनुष्का उनकी बातों पर हंसने लगती हैं और रणबीर को 'सबसे भयानक इंसान' कहती हैं.

रणबीर अनुष्का का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि 'अनुष्का को मेंटल प्रॉब्लम है, डेंजर प्रॉब्लम भी है और साफ-सफाई वाली प्रॉब्लम भी है. लेकिन वो जैसी है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं.' जिसके बाद अनुष्का भी हंसते हुए कहती हैं कि, 'हां वो पागल है.' इसके बाद अनुष्का से पूछा जाता है कि वो रणबीर के बारे में क्या सोचती हैं. रणबीर के किए मजाक का जवाब देते हुए एक्ट्रेस भी पीछे नहीं रहती हैं. अनुष्का कहती हैं कि रणबीर ड्रग्स लेते हैं.

Let’s see if his pr can remove this like they removed the Reddit post https://t.co/fb7U7VgZjV pic.twitter.com/upcZd7FqdM