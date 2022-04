Ranbir Kapoor-Alia Bhatt ने की शादी, इंटरनेट पर यूजर्स ने लिए मजे, वायरल हुए फनी मीम्स

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने शादी रचा ली है. आलिया के रणबीर की दुल्हनिया बनने के बाद उनकी फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. ऐसे में दोनों के फैंस तो खुश हैं ही, साथ ही मीमर्स के भी मजे आ गए हैं. इंटरनेट पर कई यूजर्स हैं जो हर मौके पर मीम बनाने का और लोगों को हंसाने का जरिया ढूंढते हैं. ऐसे में अब रणबीर और आलिया की शादी के मीम्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं.

रणबीर-आलिया की शादी से मीमर्स के आए मजे

आलिया और रणबीर की शादी को लेकर कई दिनों से खबरें आ रही थीं. ऐसे में पैपराजी दोनों के घर के सामने छाई हुई थी. पैपराजी को जहां मौका मिलता वो रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर को घेरकर उनसे शादी के बारे में सवाल करने लगते. इस बात पर सभी का ध्यान था. ऐसे में मीमर्स ने पैपराजी के भी मजे ले लिए हैं. वहीं कुछ लोग मीम के जरिए खुशी मना रहे हैं कि आलिया और रणबीर की मोहब्बत रंग लाई और अब दोनों एक हो गए हैं. इसके अलावा रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड, आलिया-रणबीर की फिल्म ब्रह्मास्त्र, कपल के फैंस जिन्हें ऊपर क्रश है, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची सभी पर मजेदार मीम्स बनाए गए हैं.

देखें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स यहां-

Everyone thought her lover won’t fulfill his promise, but after 4 years he did it. RRR has a very realistic storyline. pic.twitter.com/targJYAPBa — Sagar (@sagarcasm) April 14, 2022

Not the media having a full wedding in front of the house 😭 #RanbirAliaWedding pic.twitter.com/Zrd0YFPi8W — 🐢 (@R96RK) April 14, 2022

Ranbir and Alia are the first couple in the world to spend 300 crores on a pre-wedding shoot.



They named it Brahmāstra. — Naveen Kukreja (@NaveenRKukreja) April 13, 2022

When someone asks me about #RanbirKapoorAliaBhattWedding .. pic.twitter.com/euefccEamQ — Ujjwal D Gadhvi (@UjjwalDGadhvi) April 14, 2022

Ranbir marrying Alia has to be the best Brahmastra promotion ever. — Sahil Shah 🇮🇳 (@SahilBulla) April 13, 2022

Ranbir Kapoor announced his wedding date with Alia Bhatt



Meanwhile his Exes pic.twitter.com/EJ2fugB3B6 — The Winter Guy ❄️ (@The_WinterGuy) April 5, 2022

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी 14 अप्रैल को हुई. इस शादी में दोनों के परिवार के साथ-साथ करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे. शादी रणबीर के घर वास्तु में हुई थी. इसमें करण जौहर, करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, आकांशा रंजन कपूर, नीतू कपूर, महेश भट्ट, सोनी राजदान, पूजा भट्ट, सैफ अली खान, अनुष्का रंजन, अयान मुखर्जी संग अन्य शामिल हुए थे. शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैंस इन्हें देखकर खुशी के आंसू बहा रहे हैं.