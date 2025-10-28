scorecardresearch
 

'रामायण' में विभीषण बनेंगे विवेक ओबेरॉय, दान में देंगे फीस, बोले- एक पैसा भी...

रामायण फिल्म जिस ग्रैंड स्केल पर बन रही है, इसे देख विवेक ओबेरॉय आश्वस्त हो गए हैं कि ये हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देगी. उन्होंने ऐलान किया है कि वो फिल्म के एक रुपये भी फीस नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने मेहनताने की रकम को वो चैरिटी में दान देने वाले हैं.

रामायण फिल्म की फीस दान में देंगे विवेक ओबेरॉय (Photo: Instagram @vivekoberoi)
कल्कि 2898 एडी और आदिपुरुष फिल्म्स के रिलीज के बाद इनकी वीएफएक्स को लेकर खूब मीम्स बनाए गए. लेकिन इसके बाद जब रणबीर कपूर स्टारर नमित मल्होत्रा-नितेश तिवारी की रामायण का टीजर आया तो एक नया पैरामीटर सेट करता दिखा. इस टीजर को न केवल उसकी टेक्निकल क्वालिटी के लिए सराहा गया, बल्कि इसने फिल्म के लिए दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट को भी कई गुना बढ़ा दिया है. 

इस फिल्म में रणबीर कपूर- राम, साई पल्लवी- सीता तो वहीं यश- रावण की भूमिका में नजर आएंगे. वहीं एक्टर विवेक ओबेरॉय रावण के छोटे भाई विभीषण की भूमिका निभाते दिखेंगे. उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी राय शेयर की है. उन्होंने कहा कि ये फिल्म हॉलीवुड की ग्रैंड फिल्मों के बराबर होगी. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे इस फिल्म से मिलने वाली अपनी फीस एक नेक काम में लगाएंगे.

दान में देंगे फिल्म के लिए मिली फीस

HT से विवेक बोले,“मैंने नमित मल्होत्रा से कहा कि मुझे इस फिल्म के लिए एक पैसा भी नहीं चाहिए. मैं अपनी पूरी फीस उन बच्चों के इलाज के लिए दान करना चाहता हूं जो कैंसर से जूझ रहे हैं. मेरा मानना है कि रामायण हमारी इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक फिल्म साबित होगी. ये भारत का जवाब है हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को. इसकी कहानी, इसके दृश्य और इसके पीछे की भावना इसे बेहद खास बनाती है.''

रामायण को अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म बताया जा रहा है. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने खुद खुलासा किया कि दोनों भागों को मिलाकर इसकी लागत लगभग 4000 करोड़ रुपये तक पहुंचेगी.

हॉलीवुड को टक्कर देगी रामायण

नमित ने कहा था कि,“जब हमने छह-सात साल पहले, महामारी के तुरंत बाद, इसे बड़े स्तर पर बनाने का फैसला किया था, तो सबको लगा कि मैं पागल हूं. क्योंकि अब तक कोई भारतीय फिल्म इतनी बड़ी लागत के करीब भी नहीं पहुंची. अगर आसान भाषा में कहूं, तो दोनों भागों को मिलाकर ये लगभग 500 मिलियन डॉलर (4000 करोड़ रुपये से ज्यादा) का प्रोजेक्ट होगा.''

उन्होंने आगे कहा,“मैं इसे इस तरह देखता हूं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बना रहे हैं, दुनिया की सबसे महान कहानी पर. और फिर भी, इसकी लागत कुछ बड़ी हॉलीवुड फिल्मों से कम है. इसलिए मैं मानता हूं कि हम एक बड़ी फिल्म कम खर्चे में बना रहे हैं. एक भारतीय होने के नाते मुझे अब भी लगता है कि हम फाइनेंशियली जिम्मेदार हैं और पैसे को बर्बाद नहीं कर रहे हैं.”

रामायण फिल्म दो भागों में रिलीज होगी. पहला भाग दिवाली 2026 पर और दूसरा भाग अगले साल इसी समय रिलीज होगा. फिल्म में रवि दुबे लक्ष्मण, सनी देओल हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं. 

