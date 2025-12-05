scorecardresearch
 
उर्मिला मतोंडकर संग रिश्ते में थे डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा? बोले- मैं मानता हूं...

राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला मतोंडकर से जुड़े पुराने आरोपों और कयासों का जवाब दिया. उर्मिला संग डायरेक्टर ने 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में काफी काम किया था. राम के साथ उर्मिला की फिल्मों जैसे 'रंगीला', 'दौड़', 'सत्या' और 'प्यार तूने क्या किया' ने उन्हें उस दौर के सबसे आइकॉनिक चेहरों में से एक बनाया था.

राम गोपाल वर्मा का था उर्मिला संग रिश्ता? (Photo: ITG)
फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन को लेकर चल रही बहस पर टिप्पणी की है. सालों से मिली आलोचनाओं का जवाब देते हुए राम ने कहा कि वे इस विचार से असहमत हैं कि कुछ फीमेल एक्टर्स के बारे में उनकी टिप्पणियां ऑब्जेक्टिफिकेशन के दायरे में आती हैं. उन्होंने उर्मिला मतोंडकर के साथ अपने लिंक-अप रूमर्स पर भी खुलकर बात की.

उर्मिला संग रिश्ते में थे राम?

उर्मिला के साथ डायरेक्टर ने 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में काफी काम किया था. राम के साथ उर्मिला की फिल्मों जैसे 'रंगीला', 'दौड़', 'सत्या' और 'प्यार तूने क्या किया' ने उन्हें उस दौर के सबसे आइकॉनिक चेहरों में से एक बनाया था. साथ ही फिल्ममेकर की अनकन्वेंशनल और ऑथर-बैक्ड रोल्स पेश करने की क्षमता को भी दर्शाया.

राम गोपाल वर्मा ने कहा, 'मुझे लगता है कि वे सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं. इसी वजह से मैंने उनके साथ इतनी सारी फिल्में कीं. मैंने अमिताभ बच्चन के साथ इससे भी ज्यादा काम किया है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता.' उन्होंने कहा कि उनके बारे में होने वाली बातचीत 'सिस्टम' और सोशल मीडिया का काम है.

श्रीदेवी की थाई पर की थी टिप्पणी

डायरेक्टर ने श्रीदेवी के बारे में अपनी 'थंडर थाइज' वाली टिप्पणी पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि यह ऑब्जेक्टिफिकेशन है. उदाहरण के लिए, जब मैंने श्रीदेवी के बारे में थंडर थाइज कहा था, तो मुझे लगता है कि यह उनके टैलेंट के अलावा उनके एसेट्स हैं. यह उनके बारे में यूनिक है. इसे ऑब्जेक्टिफिकेशन कहना मेरी टिप्पणी का ऑब्जेक्टिफिकेशन करना है.'

राम गोपाल वर्मा ने श्रीदेवी के साथ 1991 की तेलुगू फिल्म 'क्षण क्षणम्' में काम किया था. 14 सितंबर 1991 को रिलीज हुई यह फिल्म सत्या (श्रीदेवी) की कहानी है, जो एक मध्यम वर्गीय महिला है और गलती से चोरी के पैसे उसके पास आने के बाद बैंक लुटेरों के गिरोह की टारगेट बन जाती है. वेंकटेश द्वारा निभाए गए एक चोर के साथ मिलकर वह जिंदा रहने के खतरनाक मगर मजेदार सफर पर निकलती है.

डायरेक्टर इन दिनों अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं. ये एक पुलिस स्टेशन के अंदर सेट हॉरर ड्रामा है. फिल्म का नाम 'पुलिस स्टेशन में भूत' है. इसमें मनोज बाजपेयी लीड रोल में हैं. इस फिल्म के साथ मनोज और राम की जोड़ी लगभग 27 सालों के लंबे वक्त के बाद साथ आ रही है.

---- समाप्त ----
