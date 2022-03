राजामौली की RRR बनीं यूएस प्रीमियर शो में 22 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म

एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म RRR ने रिलीज के साथ ही धूम मचा दी है. इस फिल्म को देखने का इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे थे. अब जब ये सिनेमाघरों में लग गई है तो अलग ही उत्साह दर्शकों के बीच देखने को मिल रहा है. RRR का जादू भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छाया हुआ है. लोग इस फिल्म के इतने दीवाने हैं कि रिलीज के कुछ घंटों में ही यूएसए में RRR (RRR US Premiere Shows) ने 22 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

RRR ने रचा इतिहास

जी हां, अपनी रिलीज के कुछ घंटों में ही RRR ने इतिहास रचना और नए रिकॉर्ड्स बनाना शुरू कर दिया है. 300 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी इस फिल्म के यूएस प्रीमियर शोज को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है. ऐसे में खबर है कि यूएस के प्रीमियर शोज से ही RRR ने 3 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 22 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसी के साथ यह यूएस के बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ प्रीमियर पर इतनी बड़ी कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है.

रफ्तार क्रिएशंस के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी खबर दी है. उन्होंने लिखा, 'RRR मूवी का यूएस प्रीमियर. 981 लोकेशंस पर शाम 7.45 तक 3,000,127 डॉलर्स की कमाई हो गई. अपने प्रीमियर पर 3 मिलियन डॉलर्स कमाने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बन गई है.'

#RRRMovie USA 🇺🇸 Premiers Comscore Hourly Gross



$3,000,127 from 981 Locations at 7:45 PM PST 💥💥



FIRST EVER INDIAN MOVIE TO HIT THE $3 MILLION DOLLAR MARK for Premiers 💥💥💥



EXCLUSIVE PREMIER NUMBERS from @RaftarCreations#RRRinUSA #RRRTakeOver @sarigamacinemas pic.twitter.com/fSytVMQqs2