'राधे' से कमबैक करने वाले थे रजत बेदी, सलमान खान किया था इनकार, लेकिन क्यों?

आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में जराज सक्सेना का रोल निभाने वाले रजत बेदी सालों बाद दोबारा लाइमलाइट में हैं. सीरीज में जरज का किरदार अपनी किस्मत से जूझ रहा होता है. उसे 15 सालों से इंडस्ट्री में काम पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं. रजत की असल जिंदगी का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा है. उन्होंने फिल्मों में कुछ वक्त काम किया और फिर उनके पास ऑफर्स की कमी हो गई थी.

कुछ वक्त पहले दिए इंटरव्यू में रजत बेदी ने कहा कि वह अपनी उस संघर्ष की कहानी को फिर से जी रहे थे, जब उन्हें सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला. लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी वापसी इतनी शानदार होगी. आर्यन खान के निर्देशन में बना 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बेदी की दो दशकों बाद शोबिज में वापसी का प्रतीक है.

रजत को शाहरुख ने दिया मौका

एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में रजत बेदी ने कहा, 'मैं खान परिवार का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस शो के लिए चुना और विशेष रूप से मेरे वास्तविक जीवन के इर्द-गिर्द इस किरदार को बनाया. मैं अभिभूत हूं कि इसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. पूरी ऑडियंस कह रही है, क्या कमबैक है. शाहरुख खान ने आपको वापस ला दिया.'

शो के एक सीन का उदाहरण देते हुए, जिसमें बेदी अपने संघर्ष के बारे में बात करते हैं कि कई लोगों से संपर्क करने के बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिला, उन्होंने बस इतना कहा, 'ऐसा कई बार हुआ है.' उन्होंने निर्देशक राकेश रोशन, कास्टिंग डायरेक्टर्स मुकेश छाबड़ा, अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की और कई स्क्रीन टेस्ट दिए, लेकिन कुछ भी साकार नहीं हुआ.

सलमान ने राधे करने ने किया था मना

रजत बेदी ने सलमान खान से मुलाकात को भी याद किया था. उन्होंने बताया कि जब सुपरस्टार 2021 की फिल्म 'राधे' की शूटिंग कर रहे थे, तब रजत ने काम पाने के लिए उनकी मदद मांगी थी. एक्टर ने कहा, 'राधे के लिए मुझे प्रभु देवा सर के जरिए मेहबूब स्टूडियो में एक रोल के लिए बुलाया गया था. सलमान भाई वहां थे. उन्होंने कहा था कि तुम ये रोल नहीं करोगे क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं है. मेरा दिल टूट गया था. मैंने कहा था कि सर मुझे आपके साथ फिल्म करने का मौका मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ बेहतर दूंगा इंतजार करो. फिर मैंने कहा था कि ठीक है मैं भाई के साथ फिर से काम करने का इंतजार कर रहा हूं.'

बता दें कि रजत बेदी को ऋतिक रोशन और राकेश रोशन की साइंस-फिक्शन एक्शन ड्रामा फिल्म 'कोई मिल गया' और फैंटसी थ्रिलर फिल्म 'जानी दुश्मन' के लिए जाना जाता है. 'जानी दुश्मन' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, लेकिन मीम्स के कारण क्लट बन गई. उनकी पिछली फिल्म 2007 की कॉमेडी 'पार्टनर' थी, जिसमें सलमान खान और गोविंदा भी थे.

