Aryan Khan को मिली क्लीनचिट, समीर वानखेड़े से पूजा भट्ट ने पूछा- समीर कौन? सॉरी, कहां?

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को एनसीबी (Narcotics Control Bureau) की चार्जशीट में क्लीन चिट मिल गई है. इसी के साथ एक बार फिर से समीर वानखेड़े का नाम चर्चा में आ गया है. वानखेड़े उस वक्त इस मामले में जांच अधिकारी थे. आर्यन खान समेत पांच अन्य लोगों को ड्रग्स केस में क्लीनचिट मिली है. इन सभी का नाम चार्जशीट में दाखिल नहीं किया गया है. फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई आर्यन खान के ड्रग्स केस में क्लीन आने का जश्न मना रहा है. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने भी ट्वीट कर कहा है कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है.

पूजा भट्ट ने किया ट्वीट

पूजा भट्ट ने ट्वीट कर समीर वानखेड़े पर निशाना साधा है. पूजा लिखती हैं, "समीर कौन? सॉरी, कहां? अह्ह, शायद वह कहीं सही बनने और पब्लिक के सामने सही शर्मीले ऑफिसर बनने में व्यस्त हैं. कितना काम है उनके पास. वही तो हैं, जिन्होंने गंदगी को साफ करने का ठेका लिया हुआ है. एक वही तो हैं जो दुनिया को बुराई और भ्रष्ट लोगों से बचा सकते हैं. इनके साथ सेल्फी लेने की इजाजत नहीं है, केवल इस समय को छोड़कर. सच्चाई की जीत हुई है भई."

Sameer who? Er sorry,where? Ah! Probably very busy being a righteous,publicity shy officer elsewhere? So much of a mess to clean up after all. And who better than the least corrupt of them all to cure society of all evil & rot. Except this time,no selfies allowed. #truthprevails