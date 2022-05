Terror attack in Kashmir: आतंकवादी हमले में शहीद के पिता को Akshay Kumar का सलाम, बोले- आप बेटे जितने ही हीरो हैं

कुपवाड़ा, बडगाम, बारामुला श्रीनगर इन सब जगहों पर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान सनसनी का माहौल है. कहीं एनकाउंटर हुआ तो कहीं आतंकियों ने टारगेट किलिंग की. बुधवार को बडगाम में लश्कर के तीन आतंकियों ने एक टीवी एक्ट्रेस की घर में घुसकर हत्या कर दी. सुरक्षा बलों के एक्शन से बौखलाए आतंकी एक के बाद एक नागरिकों को निशाना बना रहे हैं.

आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान की शहादत पर उसके पिता ने गर्व जताया है. सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बेटे पर फख्र करने की बात कहते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शहीद के पिता कहते हैं, "मेरे बेटे ने लड़ते-लड़ते जान दे दी. उसने एक हजार लोगों को बचाया है और मुझे उसकी कुर्बानी पर फख्र है. मैं जनता हूं कि वह कभी वापस नहीं आएगा, पर उसने लोगों को बचाया है."

This father is as much a hero as his son. Salute and respect. 🙏🏻 🇮🇳 https://t.co/63uG7dO31F