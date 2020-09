पीएम मोदी ने विराट-अनुष्का को दी बधाई, लिखा- आप बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपना 70वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. तमाम दिग्गज सेलेब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं दीं. इस क्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी पीएम मोदी को ट्विटर पर विश किया था जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने विराट को जवाब दिया है.

पीएम ने क्या लिखा?

विराट कोहली ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं." जिसके जवाब में पीएम मोदी ने लिखा, "शुक्रिया विराट. मैं भी तुम्हें और अनुष्का को शुभकामनाएं देना चाहूंगा. मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छे माता पिता बनेंगे."

मालूम हो कि अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हैं और वह बहुत जल्द मां बनने वाली हैं. अनुष्का अपने इस प्रेग्नेंसी पीरियड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. फैन्स भी अनुष्का और विराट के पहले बच्चे को लेकर काफी एक्साइडेड हैं. मालूम हो कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दिसंबर 2017 में शादी के बंधन में बंधे थे.

दोनों की शादी इटली में सीक्रेट तरीके से हुई थी. जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद वे काफी चर्चा में रही थीं. बाद में दोनों ने दिल्ली और मुंबई में एक रिसेप्शन पार्टी ऑर्गनाइज की थी जिसमें उनके परिवार और अन्य दोस्त शरीक हुए थे जो शादी में नहीं जा सके. दिल्ली वाले रिसेप्शन में पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे थे.

Thank you @imVkohli! I would also like to congratulate @AnushkaSharma and you. I am sure you will be amazing parents! https://t.co/6IsTEGOhAS