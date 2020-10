कोरोना को हराने के लिए पीएम मोदी के आंदोलन का हिस्सा बना बॉलीवुड

भारत में कोरोन वायरस का कहर जारी है. लगातार बढ़ रहे मामले चिंता का सबब बना हुआ है. वहीं अब जब त्योहारों का मौसन करीब है, ऐसे में लोगों की लापरवाही से स्थिति और विक्राल रूप ले सकती है. अब इसी बात को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत की है. उनकी इस मुहिम से पूरा बॉलीवुड जुड़ गया है.

पीएम मोदी की मुहिम को बॉलीवुड का समर्थन

सलमान खान से लेकर रणवीर सिंह तक, सभी ने पीएम की इस मुहिम का दिल खोलकर स्वागत किया है. सभी लोगों के बीच एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं. इस आंदोलन के सिलसिले में सलमान खान ट्वीट करते हैं- भाइयों और बहनों, इस मुश्किल समय में सिर्फ तीन चीजें करें. 6 फीट की दूरी, मास्क पहनो, और हाथ धोते रहो. पीएम के इस जन आंदोलन को सफल बनाते हैं. वहीं कंगना रनौत ने भी पीएम की इस मुहिम की तारीफ की है. वे ट्वीट करती हैं- कोरोना के कई नुकसान है, लेकिन इसके बहाने हम सभी साथ आ सकते हैं. साथ में कोरोना से लड़ने का समय आ गया है. इस मुहिम के लिए पीएम का शुक्रिया. कृति सेनन ने भी इस मुहिम को अपना समर्थन दिया है. वे लिखती हैं- हमे इस महामारी से साथ में लड़ना है. मैं पीएम के जन आंदोलन का समर्थन करती हूं. दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी.

We need to fight this together!

I support our PM’s Jan Andolan against Covid!

Do gaj ki doori, Mask hai zaroori! 😷

Please wash your hands frequently and maintain social distancing. #Unite2FightCorona 🙏🏻💪🏻@narendramodi https://t.co/DuVhdLnXLW — Kriti Sanon (@kritisanon) October 8, 2020

My 3 mantras to make India safe : Wear my mask, wash my hands, social distancing.

Let’s join PM’s Jan Andolan against Covid.@narendramodi @PMOIndia @MIB_India #Unite2FightCorona. — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) October 8, 2020

Do gaj ki doori mask hain zaroori #Unite2FightCorona 🙏. Don’t fight each other fight corona ! https://t.co/ik2huWEanu — VarunDhawan (@Varun_dvn) October 8, 2020

Bhaiyo, beheno aur mitron

In difficult times mein, only do three things:

6ft ka distance, mask peheno & wash & sanitise ur hands.

Let's implement PM Modi's - Jan andolan against covid

Come on buck up india!

Jai hind!! @narendramodi @pmoindia @MIB_india #UniteToFightCorona — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 8, 2020

The worldwide crisis of Corona may have many setbacks but it has the possibility of bringing us together like never before, let’s pledge to #Unite2FightCorona @narendramodi @PrakashJavdekar thanks for this initiative #Unite2FightCorona https://t.co/XoMxTQYP4i — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 8, 2020

स्वच्छ भारत को बनाया था सफल

अब कार्तिक आर्यन, शंकर महादेवन, परिणीति चोपड़ा,वरुण धवन जैसे सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है. सभी के शब्द अलग है, लेकिन गोल एक है. सभी अब इस कोरोना वायरस को हिंदुस्तान से खत्म करना चाहते हैं. वैसे इससे पहले भी पीएम मोदी की कई मुहिम को बॉलीवुड के आगे बढ़ाया है. फिर चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर फिट इंडिया.