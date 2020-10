पाकिस्तान में 'चुड़ैल्स' सीरीज बैन से नाराज सेलेब्स बोले- रोक लगाने से रेप नहीं रुकेंगे

पाकिस्तानी वेब सीरीज चुड़ैल्स ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया है. सीरीज की बेहतरीन कहानी से लेकर लाजवाब कास्ट तक, सबकुछ काफी पसंद किया गया है. इस सीरीज में जिस अंदाज में हर महिला किरदार को गढ़ा गया है, वो देख भी सभी इंप्रेस रह गए हैं. लेकिन जिस देश में इस सीरीज को बनाया गया है,अब वहीं पर इसे बैन भी कर दिया गया है.

पाकिस्तान ने बैन की सीरीज चुड़ैल्स

जी हां, पाकिस्तान में आसिम अब्बासी के निर्देशन में बनी वेब सीरीज चुड़ैल्स को बैन कर दिया गया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर इस वेब सीरीज का एक वीडियो काफी वायरल रहा है. वायरल वीडियो में हिना ख्वाजा हयात सैक्स की बात कर रही हैं और बता रही हैं कि उन्हें जॉब पाने के लिए काफी समझौते करने पड़े थे. अब इस वीडियो को ही आधार बनाकर Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) ने इसे बैन कर दिया है. लेकिन PEMRA का ये फैसला सोशल मीडिया पर मजाक का मुद्दा बन गया है. लोग पाकिस्तान की पिछड़ी सोच पर कई तरह जोक्स बना रहे हैं. सीरीज से जुड़े कलाकार भी इस फैसले के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.

पाकिस्तान की पिछड़ी सोच का बन रहा मजाक

इस समय सोशल मीडिया पर कई ट्वीट वायरल हो गए हैं. ट्रोल कर सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस आधार पर एक बेहतरीन वेब सीरीज को बैन किया जा रहा है. एक यूजर लिखते हैं- चाहे अच्छी लगे या फिर बुरी, ये एक टीवी सीरीज है. जो नहीं देखना चाहते वो ना देखें. लेकिन बैन करना तो काफी छोटी सोच दिखाता है. बैन होने से कुछ नहीं होता. अब तो मैं सीरीज देखकर रहूंगी. वहीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस सनम सईद ने भी नाराजगी जाहिर की है. वे लिखती हैं- डांस वाले एड को बैन करने से, वेब सीरीज पर रोक लगाने से रेप नहीं रुकने वाले हैं. हम इतने हिपोक्रेट कैसे हो सकते हैं. बस बंद दरवाजों के पीछे हो सब.

Good or bad, #churails is a TV series. Those who don’t want to watch it don’t have to, but ‘banning’ freedom of expression and art is VERY regressive in 2020. Like banning anything has worked ever. If anything, I really want to see the series now. #PEMRAHoshMeinAao — Anoushey Ashraf (@Anoushey_a) October 8, 2020

Banning dancing ads, outspoken films and webseries will not end rape if that's the agenda. Why are we riddled with such hypocrisy? Buss bandh darvaazon kay peechay ho sub. God forbid hamari bholi awaam influence na ho jai if we take creative liberty to be honest and open. — Sanam Saeed (@sanammodysaeed) October 7, 2020

Churails is not the problem, really. Your problem is women.



Our society hates women.

This is beyond dispute.



Question for us (women) now is what are we going to do about it? Have said it before, will say it again: this system needs to be dismantled. And women have to do it. — Imaan Zainab Mazari-Hazir (@ImaanZHazir) October 7, 2020

How strange for #Churails to be lauded internationally, and now be shut down in its country of origin. In the very country where hundreds of artists came together to create something that could initiate dialogue and open doors for new narratives. (1) — Asim Abbasi (@IllicitusProduc) October 7, 2020

वहीं इस विवाद पर सीरीज के डायरेक्टर ने भी रिएक्ट किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है- कितनी हैरानी की बात है कि इस सीरीज को वहां बंद किया जा रहा है जहां पर इसे बनाया गया है. जिस देश में कई आर्टिस्ट साथ में आ कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हों. मॉरल थ्रेट के नाम पर सीरीज को बैन किया जा रहा है. अब ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरह के फैसले लिए गए हों. कई बॉलीवुड फिल्मों को भी पाकिस्तान इसी तरह से बैन कर देता है. उनकी नजरों में बोल्ड कंटेट सीधे तौर पर अश्लील है और उसे नहीं दिखाया जा सकता.