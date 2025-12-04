scorecardresearch
 
रश‍ियन मॉडल से की थी इस 'पावर स्टार' पवन कल्याण ने तीसरी शादी, ऐसे हुई मुलाकात

पवन कल्याण अपनी दो नाकाम शादियों के बाद अपनी तीसरी पत्नी अन्ना लेझनेवा के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं. जानिए उनकी रशियन लव स्टोरी के बारे में...

जानिए पवन कल्याण की लव स्टोरी (Photo: ITG)
पवन कल्याण अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं. लेकिन इससे पहले ही, फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति में उनका नाम एक सनसनी बन चुका था. 'पावर स्टार' के नाम से मशहूर पवन, दो बार हारने के बावजूद 2024 के चुनावों में इतिहास रच चुके हैं. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी खुशहाल नहीं रही. हालांकि वह अपनी पत्नी और रूसी मॉडल अन्ना लेजनेवा के साथ रह रहे हैं. 

लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवन कल्याण की तीन शादियां हुई हैं.  पहली शादी अरैंज मैरिज थी तो दूसरी शादी अपनी को-स्टार से की थी. उन्होंने तीसरी शादी रशियन मॉडल से की. जानिए उनकी लव स्टोरी के बारे में...

पहली शादी हुई अरैंज मैरिज
इंडस्ट्री में डेब्यू करने के बाद पवन कल्याण ने नंदिनी से शादी की थी. जिसे उनके माता-पिता ने तय किया था. पवन और नंदिनी के बीच दस साल का एज गैप था. उनकी शादी के कुछ सालों बाद यह खबर आई कि एक्टर का जबरदस्त स्टारडम उनकी शादी की कसमों के पीछे का कारण था.

जब पवन की नंदिनी के साथ शादी में दिक्कतें आ रही थीं, तब उन्हें एक्ट्रेस रेनू देसाई से प्यार हो गया और वे उनके साथ रहने लगे. एक्टर तब भी नंदिनी से शादीशुदा थे, जब उन्होंने रेनू के साथ रहने की खबर कन्फर्म की. इतना ही नहीं रेनू ने सबके सामने बताया कि 2004 में उनका और पवन कल्याण का बिना शादी के एक बच्चा हुआ, उनके पहले बच्चे का नाम अकीरा नंदन था.

तलाक के बाद रेनू से की दूसरी शादी
पवन कल्याण और रेनू देसाई के बेटे के जन्म के बाद एक्टर ने साल 2008 में अपनी पहली पत्नी नंदिनी को तलाक दे दिया. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलुगु सुपरस्टार ने 2008 में अपनी पहली पत्नी नंदिनी को तलाक के सेटलमेंट के तौर पर 5 करोड़ रुपये की बड़ी रकम दी थी. नंदिनी से तलाक के तुरंत बाद पवन ने 2009 में रेनू से शादी कर ली, और कपल ने अपने दूसरे बच्चे आद्या का स्वागत किया. आद्या के जन्म के तुरंत बाद पवन और रेणु के बीच अनबन हो गई, और 2012 में उनका तलाक हो गया.

कौन हैं अन्ना लेजनेवा?
इन सबके बीच एक्टर की मुलाकात अन्ना से हुईं. पवन कल्याण की तीसरी पत्नी अन्ना लेजनेवा एक पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस हैं. जिनका जन्म रूस में हुआ था. अपने मॉडलिंग और एक्टिंग करियर के अलावा एना सिंगापुर में होटल चेन की मालिक हैं. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास लगभग 100 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है. जिसमें रूस और सिंगापुर की प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं.

पहली नजर में हो गया प्यार
पवन की मुलाकात अन्ना से 2011 में फिल्म 'तीन मार' की शूटिंग के दौरान हुई थी. एक्टर उस समय अपनी एक्स वाइफ रेणु देसाई से तलाक के कारण अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे. पवन को पहली नजर में ही अन्ना से प्यार हो गया था. जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को दो साल तक डेट किया और 30 सितंबर, 2013 को शादी कर ली. इसके बाद उन्होंने अपने पहले बच्चे मार्क शंकर पवनोविच का वेलकम किया. बता दें कि अन्ना का पहले से डिवॉर्स हो रखा था और वह पहले से एक बेटी पोलेना अंजना पवनोवा की मां भी थी.

तीसरी शादी में भी आई परेशानी
जुलाई 2023 में खबरें आईं कि पवन कल्याण और अन्ना लेझेनेवा शादी के 10 साल बाद अलग हो गए हैं. कई न्यूज़ पोर्टल ने बताया कि अन्ना अपने बच्चों के साथ विदेश में रह रहे थे, जबकि पवन अपनी पत्नी और बच्चों के बिना भारत में रह रहे थे.

ये अटकलें तेलुगु एक्टर, वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी की सगाई की रस्म के दौरान शुरू हुईं, और अन्ना लेझेनेवा की गैरमौजूदगी देखी गई. इसके अलावा वह राम चरण और उपासना की बेटी क्लिन कारा कोनिडेला के पालने की रस्म के दौरान मौजूद नहीं थीं, जिससे अन्ना और पवन के अलग होने की अफवाहें उड़ीं. हालांकि, कुछ दिनों बाद, अन्ना और पवन को पूजा करते हुए देखा गया, जब पवन ने अपनी पॉलिटिकल रैली, वरही यात्रा का पहला स्टेज पूरा किया. तब से, उनके बीच सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है.

---- समाप्त ----
