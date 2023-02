Pathaan Box Office: 1000 करोड़ कमाकर शाहरुख खान की 'पठान' ने रचा इतिहास, फिर भी इन 4 फिल्मों से पिछड़ी

जो कोई नहीं कर पाया वो बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने कर दिखाया. 25 जनवरी को रिलीज हुई शाहरुख की मूवी पठान ने इतिहास रचते हुए वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. पठान रिलीज के पहले फेज में वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है. फिल्म का इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 516.92 करोड़ हो गया है. देश-विदेश में पठान का डंका बज रहा है.

किन फिल्मों से पिछड़ी पठान?

पठान शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. पठान से उन्होंने 4 साल बाद धमाकेदार वापसी की है. रिलीज के 27वें दिन भी फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई जारी है. किंग खान की मूवी ने भले ही 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन ये फिल्म अभी भी हाईएस्ट कलेक्शन के मामले में कुछ टॉप मूवीज से पिछड़ी है. जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनका रिकॉर्ड शाहरुख खान अभी भी नहीं तोड़ पाए हैं.

RRR

एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की थी. राम चरण, जूनियर एनटीआर की ये फिल्म ऑस्कर में धमाल मचाने को रेडी है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1170 करोड़ है.

