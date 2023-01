'पठान' के लिए लोगों ने खतरे में डाली जान, सिनेमाघरों के अंदर जलाए पठाखे, सीटों पर खड़े होकर नाचने से टूटी कुर्सियां!

पठान की रिलीज के साथ सिनेमाघरों में तूफान आ गया है. शाहरुख खान की कमबैक फिल्म को देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट आसमान छू रही है. सभी शोज हाउसफुल जा रहे हैं. सिनेमाघरों के अंदर और बाहर हर जगह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है. पठान के लिए फैंस का क्रेज अब कंट्रोल के बाहर होता जा रहा है.

सीट पर खड़े होकर नाच रहे लोग

जी हां, फिल्मों और सितारों को लेकर आपने फैंस की दीवानगी तो पहले भी देखी होगी. लेकिन पठान की रिलीज के बाद जो नजारे देखने को मिल रहे हैं, ऐसी दीवानगी शायद पहले कभी किसी फिल्म या स्टार के लिए नहीं देखी गई है.

थियेटर्स में पठान देखते हुए लोग खुशी से झूम रहे हैं. कई थियेटर्स में शाहरुख के फैंस पठान के गानों पर सीटों पर खड़े होकर नाचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. फैंस की एक्साइटमेंट अब सिनेमाघरों के मालिकों के लिए कंट्रोल से बाहर होती जा रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो कई थियेटर्स में लोगों के सीट्स पर खड़े होकर नाचने से सिनेमाघरों की कुर्सियां तक टूट गई हैं. सिनेमाघरों के मालिकों के लिए भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर सिनेमाघरों के अंदर के शॉकिंग वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें पठान देखने पहुंचे लोग एक्साइटमेंट में स्क्रीन के पास ग्रुप्स में धमाकेदार डांस कर रहे हैं. कई लोग अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर नाच रहे हैं, तो कुछ लोग सीटियां बजा रहे हैं.

Mausam Badal Gaya 🔥. #ShahRukhKhan𓀠 With #PathaanMovie created history in India and also on overseas by breaking all previous records and that too on a Non Holiday! #BoxOffice #YRFSpyUniverse

